Esporte Seleção Brasileira feminina de basquete bate a Venezuela na segunda partida da AmeriCupW

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2023

Brasil manteve a ponta do Grupo A da competição disputada em León, Guanajuato, no México. (Foto: Divulgação)

A Seleção Brasileira feminina de basquete venceu a segunda partida na AmeriCupW, mantendo a ponta do Grupo A da competição disputada em León, Guanajuato, no México. No segundo duelo do torneio que inicia a corrida para Paris 2024, a Seleção Brasileira foi bem novamente e venceu a Venezuela por 90 a 76. A próxima partida será nesta segunda-feira (3), às 17h40min, diante da Argentina, com transmissão da ESPN e Star Plus.

“A Venezuela fez um grande jogo coletivo, mostrou isso contra os EUA. Treinaram praticamente um mês. Mas conseguimos ter atitude, apesar dos erros, nunca perdemos a atitude positiva e conseguimos contornar dos desafios da partida. Agora é pensar na Argentina, estudar o jogo com elas, um clássico das Américas, e buscar mais uma vitória”, disse o técnico José Neto.

O torneio classifica os dois primeiros colocados para o Pré-Olímpico Mundial e outros quatro para Pré-Olímpico das Américas, que é um passo antes do Pré-Olímpico Mundial.

“Importante vitória, é só o início do campeonato ainda, mas conseguimos reverter os erros e buscar mais uma vitória. Agora é seguir trabalhando e já pensar na Argentina”, contou Sassá.

Cuba

No primeiro confronto do torneio, a Seleção Brasileira dominou Cuba e venceu por 92 a 53 no último sábado (1°). “Mais importante que a vitória foi a atitude da equipe. Jogamos como um time, e terminamos com 29 assistências e 123 de eficiência. Jogamos coletivamente é só assim podemos pensar em algo maior. Cada jogo será como uma final”, afirmou José Neto após a vitória contra Cuba.

O Brasil esteve no pódio nas duas últimas AmeriCupW, em ambas levando o bronze. Além de Cuba, o time ainda encara Argentina e Estados Unidos na primeira fase.

Fórmula de disputa

Além da chave do Brasil, o torneio tem no Grupo B: Canadá, República Dominicana, Colômbia, México e Porto Rico. Pelo formato de disputa, as 10 equipes jogam dentro dos seus grupos. As quatro melhores avançam para as quartas de final (1A x 4B, 2A x 3B, 3A x 2B, 4A x 1B), seguido de semifinais e da grande decisão.

Tabela de jogos

– 1 de julho: Brasil 92 x 53 Cuba;

– 2 de julho: Brasil 90 x 76 Venezuela;

– 3 de julho: 17h40 – Brasil x Argentina;

– 4 de julho: 17h40 – Brasil x EUA.

