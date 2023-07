Tecnologia Após reclamações Elon Musk aumenta limite de leitura no Twitter para mil posts por dia em contas não verificadas

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2023

O limite temporário de leitura para contas não verificadas que não são consideradas novas começou em 600 posts por dia. (Foto: Reprodução)

Após uma enxurrada de reclamações, O bilionário Elon Musk, dono do Twitter, anunciou uma mudança no limite temporário de leitura na rede social. Segundo ele, usuários não verificados poderão ler até 1.000 posts por dia na plataforma – 400 a mais do que o limite divulgado inicialmente.

Com a nova atualização, os limites de leitura informados pela plataforma são os seguintes:

– Contas verificadas: leitura de até 10.000 posts por dia;

– Contas não verificadas: leitura de até 1.000 posts por dia;

– Contas novas não verificadas: leitura de até 500 posts por dia.

Em uma postagem, Elon ironizou as críticas. “Em mais um exercício de ironia, este post atingiu um recorde de visualizações!”, escreveu Musk sobre o tuíte em que anunciou as novas limitações. Ele também retuitou a publicação de um usuário que se apresenta como uma “paródia de Elon Musk”, afirmando que os usuários do Twitter são viciados na rede e seu objetivo é fazer com que eles saiam das telas. “Estou fazendo uma boa ação para o mundo aqui”, afirmava a publicação.

Nova barreira

A nova barreira foi a terceira anunciada por Musk em menos de 24 horas. O limite temporário de leitura para contas não verificadas que não são consideradas novas começou em 600 posts por dia. Depois, subiu para 800 e, agora, está em 1.000.

Musk publicou os novos limites sem detalhar por quanto tempo eles vão durar, nem adiantar se eles voltarão a ser ampliados.

Para ter direito a visualizar 10.000 tuítes por dia, as contas devem ser verificadas por conta de sua relevância ou assinar o Twitter Blue, versão paga da rede social que custa R$ 42 por mês.

Briga com robôs

Ao anunciar o limite, o bilionário afirmou que a ideia era lidar com os “níveis extremos” de extração de dados. Ele se referiu a robôs como o ChatGPT, que são treinados a partir da coleta de informações na internet, uma técnica que consome a capacidade dos sites.

Cada acesso, seja de uma pessoa ou de um robô, exige que o site use a capacidade de servidores para exibir a página. No caso da raspagem de dados, esses acessos costumam ser feitos em uma escala muito maior, o que aumenta os custos das plataformas com infraestrutura.

Nos últimos meses, Musk tem aumentado as críticas contra as empresas que criam os robôs. Em dezembro, ele acusou a OpenAI, criadora do ChatGPT, de usar dados do Twitter para treinar seus modelos de inteligência artificial.

“Nós tomaremos medidas legais contra aqueles que roubaram nossos dados e esperamos vê-los no tribunal, o que (de forma otimista) será daqui a 2 ou 3 anos”, afirmou em outra ocasião, de acordo com a Reuters. As informações são do portal de notícias G1.

