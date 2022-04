Porto Alegre Preço médio do prato feito sobe 34% em um ano em Porto Alegre, o maior do Brasil

Por Redação O Sul | 18 de abril de 2022

O impacto da inflação sobre os alimentos chegou com a força num velho conhecido do brasileiro: o prato feito, que está, em média, 23% mais caro do que há um ano no País.

Em algumas cidades, o aumento em doze meses foi até maior, chegando a 34% em Porto Alegre, o maior do Brasil, e 33% em Vitória.

O cálculo feito pela economista Marcela Kawauti, da Prada Assessoria, considera os valores do arroz, feijão, bife, batata frita e salada de alface e tomate, temperos e gás de cozinha.

O valor é bem maior do que os 11,3% que a inflação geral ao consumidor, medida pelo IPCA, acumula no período.

