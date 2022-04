Agro Preços dos adubos sobem até 53% no Brasil desde o início da guerra na Ucrânia

Por Redação O Sul | 29 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











Potássio, nitrogênio e fósforo são fertilizantes químicos essenciais na produção agrícola de larga escala. Foto: Divulgação Potássio, nitrogênio e fósforo são fertilizantes químicos essenciais na produção agrícola de larga escala. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os preços dos adubos importados acumulam alta de até 53% no Brasil desde o início da guerra entre Rússia e Ucrânia, há cerca de dois meses. O impacto varia a depender do nutriente, mas o ponto comum é o fato de que nenhum dos principais produtos aplicados nas lavouras passou ileso da volatilidade do mercado global de fertilizantes. A perspectiva é de que as cotações permaneçam elevadas, próximas ao patamar atual, pelo menos no médio prazo, segundo analistas de mercado.

De 24 de fevereiro, início da invasão russa ao território ucraniano, até a última quinta-feira (21), o preço do cloreto de potássio (KCl) importado aumentou 53%, de acordo com levantamento divulgado pela consultoria StoneX. Na data, o KCl atingiu US$ 1.208,30 por tonelada no Brasil.

Já o valor praticado da ureia, referência para nitrogenados, avançou 46% na mesma base comparativa, para US$ 856,70 por tonelada. O fosfato monoâmonico (MAP) subiu 39% na mesma base comparativa, para US$ 1.253,30 por tonelada.

Os dados são os mais recentes do mercado e atualizados semanalmente. O reflexo nos preços deve-se à elevada participação da Rússia no mercado global de adubos e das consequentes incertezas sobre a capacidade do país de manter suas exportações em meio à guerra. A Rússia é o segundo maior exportador de nitrogenados do mundo e terceiro maior exportador global de fosfatados e potássicos, com participação de 16% no mercado global de adubos.

Para o Brasil, a Rússia fornece aproximadamente 22% do volume de fertilizantes consumidos e é a principal origem das importações.

Preços elevados

Entretanto, sem sinais de um cessar-fogo entre os países do Leste Europeu, a perspectiva é de que as cotações internacionais dos adubos continuem próximas ao patamar atual. Essa estimativa de médio prazo coincide com o período de aquisição de fertilizantes para a safra de grãos de verão do Brasil, o que corrobora a perspectiva de encarecimento do custo destes insumos para a temporada 2022/23.

Outro fator que pode interferir nos preços no curto e médio prazo é a volatilidade do mercado. As incertezas continuam presentes e o mercado ainda busca entender os efeitos da guerra no setor.

Nesse cenário nebuloso, produtores que têm recursos tentam até mesmo antecipar pagamentos a fim de garantir o insumo, enquanto as empresas misturadoras limitam as vendas por lotes determinados à medida que garantem o volume com fornecedores externos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Agro