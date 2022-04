Mundo Estados Unidos começam a treinar soldados ucranianos na Alemanha

Por Redação O Sul | 29 de abril de 2022

A afirmação foi feita pelo Departamento de Defesa norte-americano.

Os Estados Unidos iniciaram treinamento para as forças armadas ucranianas em instalações militares na Alemanha, anunciou o Departamento de Defesa.

“Esses esforços se baseiam no treinamento inicial de artilharia que as forças da Ucrânia já receberam em outros lugares e também incluem treinamento nos sistemas de radar e veículos blindados que foram anunciados recentemente como parte dos pacotes de assistência à segurança”, disse o secretário de imprensa do Pentágono, John Kirby, em comunicado.

Kirby afirmou que a Alemanha é um dos “aproximadamente três” locais usados pelos norte-americanos para treinar ucranianos fora da Ucrânia, mas não divulgou quais são os outros.

Ele também destacou que “a maior parte do treinamento” será conduzida pela Guarda Nacional da Flórida, que já treinava membros do exército da Ucrânia antes de ser reposicionada fora do país, em fevereiro, antes da invasão russa.

“A recente reunião desses membros da Guarda Nacional da Flórida com seus colegas ucranianos, segundo relatos, foi uma reunião emotiva, dados os fortes laços que se formaram enquanto viviam e trabalhavam juntos antes de se separarem temporariamente em fevereiro”, pontuou Kirby.

