Economia Preços dos combustíveis interrompem sequência de queda e voltam a subir nos postos

Por Redação O Sul | 30 de Maio de 2020

Valor médio do litro da gasolina para o consumidor subiu 0,8%, para R$ 3,835. Foto: Rafael Neddermeyer/Fotos Públicas

Os preços dos combustíveis interromperam a sequência de queda e voltaram a subir nos postos nesta semana, de acordo com dados divulgados, no final da última semana, pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Segundo o levantamento da agência, o valor médio do litro da gasolina para o consumidor subiu 0,8%, para R$ 3,835. O preço do litro do diesel avançou 0,1% no período, para R$ 3,009.

Já o litro do etanol teve alta de 0,5%, para R$ 2,542 o litro.

Os preços da gasolina e do diesel acumularam 17 semanas seguidas de queda.

Os valores são uma média calculada pela ANP com dados coletados em postos em diversas cidades pelo país. Os preços, portanto, variam de acordo com a região.

Preços na refinaria

A alta do preço dos combustíveis nos postos ocorre num momento em que a Petrobras aumenta os preços da gasolina e do diesel nas refinarias, em meio a uma recuperação nos preços do petróleo.

Nesta quarta-feira, a estatal Petrobras aumentou os preços médios da gasolina em suas refinarias em 5%. Já o preço do diesel subiu 7%.

Queda em Porto Velho

Na contramão e também na última semana, o preço do litro do diesel esteve em queda nos postos de Porto Velho. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o valor reduziu pela 13ª semana seguida na capital de Rondônia e já é comercializado, em média, por R$ 3,35. Desde 22 de fevereiro, os dados da ANP mostram que o valor do diesel já caiu 14,32% nas bombas de Porto Velho. É o único combustível com redução consecutiva na cidade. A gasolina caiu durante nove semanas seguidas em Porto Velho, mas no último dia 17 de maio voltou a subir para R$ 4,09, em média. Já o último balanço da ANP, de 23 de maio, mostra que houve a redução de um centavo no preço médio da gasolina, sendo comercializado agora por R$ 4,08. O valor do etanol se manteve pela segunda semana consecutiva, sendo comercializado a R$ 3,56, em média, nas bombas dos postos. Os valores são uma média calculada pela ANP com dados coletados em postos de diversos locais. Os preços, portanto, variam de acordo com a região. Diesel Desde o começo do ano a Petrobras vem reduzindo o valor do diesel nas refinarias. Foram mais de nove reajustes só em 2020. O corte nos preços se dá num momento em que as cotações do petróleo estão em queda com o avanço do surto de coronavírus no mundo e a desaceleração da economia global. Porém, o repasse para o consumidor final depende de diversos fatores, como consumo de estoques, impostos, margens de distribuição e revenda e mistura de biocombustíveis.

