Agro Preços dos ingressos para a Expointer deste ano não sofrerão reajuste

Por Marcelo Warth | 14 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











A feira agropecuária será realizada de 26 de agosto a 3 de setembro em Esteio, na Região Metropolitana de Porto Alegre Foto: Fernando Dias/Ascom Seapdr A feira agropecuária será realizada de 26 de agosto a 3 de setembro em Esteio, na Região Metropolitana de Porto Alegre. (Foto: Fernando Dias/Ascom Seapdr) Foto: Fernando Dias/Ascom Seapdr

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os preços dos ingressos para a 46ª Expointer, que ocorrerá no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio, de 26 de agosto a 3 de setembro, permanecerão os mesmos da edição do ano passado.

De acordo com o Regulamento Geral da feira, publicado no Diário Oficial do Estado na semana passada, as entradas custarão R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia). Crianças de até 6 anos, acompanhadas dos pais ou responsáveis, não pagam para acessar o parque. Idosos com 60 anos ou mais e pessoas com deficiência pagam meio ingresso. O estacionamento para visitantes custará R$ 40.

O evento é promovido pelo governo do Estado em parceria com a prefeitura de Esteio, Farsul (Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul), Febrac (Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raças), Fetag/RS (Federação dos Trabalhadores na Agricultura), Simers (Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas no Rio Grande do Sul) e Ocergs (Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul).

Um dos eventos mais tradicionais do Estado, a feira agropecuária atrai milhares de pessoas todos os anos para o Parque de Exposições Assis Brasil, além de movimentar um grande volume de negócios no setor. (Marcelo Warth)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Agro

https://www.osul.com.br/precos-dos-ingressos-para-a-expointer-deste-ano-nao-sofrerao-reajuste/

Preços dos ingressos para a Expointer deste ano não sofrerão reajuste

2023-05-14