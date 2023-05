Rio Grande do Sul Justiça Federal suspende ordem de reintegração de posse contra indígenas que ocupam área da CEEE-G na Serra Gaúcha

Por Redação O Sul | 14 de maio de 2023

A ação de reintegração de posse foi ajuizada em dezembro de 2021 pela CEEE-G contra a Funai Foto: Divulgação A ação de reintegração de posse foi ajuizada em dezembro de 2021 pela CEEE-G contra a Funai. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região) suspendeu uma ordem de reintegração de posse que havia sido concedida em favor da CEEE-G (Companhia Estadual de Geração de Energia Elétrica) contra a comunidade indígena Mbya Guarani, que ocupa uma área no horto florestal Bugres-Canastra, em Canela, na Serra Gaúcha.

A decisão foi proferida por unanimidade pela 3ª Turma da Corte na semana passada. O colegiado seguiu o entendimento de que, no caso, “devem ser priorizadas as tentativas conciliatórias, evitando-se a remoção forçada das famílias indígenas e as situações de conflito e de vulnerabilidade daí decorrentes”.

A ação de reintegração de posse foi ajuizada em dezembro de 2021 pela CEEE-G contra a Funai (Fundação Nacional do Índio) e a comunidade indígena. Segundo a empresa, em novembro daquele ano, “um grupo de índios invadiu área de titularidade da CEEE-G no horto florestal Bugres-Canastra, junto à Usina Hidrelétrica de Bugres, bem como do reservatório de Canastra”, em Canela.

A CEEE-G pediu a concessão de mandado liminar de reintegração de posse, “com a determinação da imediata desocupação do imóvel pelos réus invasores e quaisquer outros ocupantes que estejam no local”.

A 3ª Vara Federal de Caxias do Sul deferiu a liminar em julho de 2022. A decisão estabeleceu o seguinte: “a reintegração da CEEE-G na posse do imóvel objeto da demanda; à Funai que providencie um local para reassentamento dos indígenas; aos indígenas que não causem empecilhos ou inviabilizem o acesso ao local invadido, notadamente os ambientes e setores indispensáveis à correta manutenção da barragem e usina de Bugres”.

A Defensoria Pública da União, que representa a comunidade Mbya Guarani no processo, recorreu ao TRF-4. A 3ª Turma deu provimento ao recurso em favor dos indígenas e suspendeu o mandado de reintegração de posse.

O relator do caso, desembargador Rogerio Favreto, destacou que “o entendimento judicial deve considerar que os povos indígenas necessitam de certas medidas especiais para garantir o exercício pleno de seus direitos, em especial, o gozo de seus direitos de propriedade, a fim de garantir sua sobrevivência física e cultural”.

