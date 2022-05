Rio Grande do Sul Preços recebidos pelos produtores gaúchos tiveram queda em abril, aponta Farsul

Por Redação O Sul | 26 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











A entrada da safra de grãos; desvalorização do dólar frente ao real; e expectativas de safra divulgadas pelo Departamento de Agricultura dos EUA estão entre as razões. Foto: Agência Brasil A entrada da safra de grãos; desvalorização do dólar frente ao Real; e expectativas de safra divulgadas pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) estão entre as razões. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O mês de abril registrou queda de 8,09% nos preços recebidos pelos produtores, conforme indica o Índice de Inflação dos Preços Recebidos Pelos Produtores Rurais (IIPR), divulgado pela Farsul nesta quinta-feira (26). Esta é a primeira deflação do indicador no ano. Já os custos de produção apresentaram estabilidade, o Índice de Inflação dos Custos de Produção (IICP) do último mês teve leve alta de 0,15%.

O aumento dos preços recebidos está relacionado a três fatores principais. A entrada da safra de grãos; desvalorização do dólar frente ao real; e expectativas de safra divulgadas pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). No acumulado em 12 meses, o IIPR registrou alta de 5,38%. Apesar de ser um resultado positivo para a receita dos produtores, ele não acompanha a velocidade do aumento dos custos, estreitando as margens de lucro.

Outro detalhe, segundo a Farsul, é que o crescimento do IIPR está bem abaixo do IPCA Alimentos que atingiu 13% no acumulado de 12 meses em abril.

“Cabe ressaltar que o IIPR está crescendo bem abaixo do IPCA Alimentos. Isso aponta que o preço ao consumidor está em elevação mais acentuada que o preço recebido pelo produtor”, diz a Farsul. “E apesar de estarmos vivendo um momento de inflação geral dos preços no Brasil, ainda assim os produtos que compõem a cesta do custo de produção estão encarecendo de forma mais acelerada que os preços gerais da economia (IPCA)”, aponta o relatório.

A elevação do IICP foi, em parte, interrompida em função da queda do preço dos fertilizantes. Conforme a assessoria Econômica da Farsul, há instabilidade na produção e fornecimento internacionais de alguns insumos desde 2020, com o início da pandemia, refletindo em aumento de preços. A retomada das atividades econômicas em alguns países acabou por gerar crises logística e energética que seguiram impactando na capacidade de produção e distribuição de insumos.

Mesmo que ainda não tenha influenciado diretamente, o conflito entre Ucrânia e Rússia gerou instabilidade no mercado de agroquímicos e fertilizantes. O cenário encareceu os custos, que acumulam 41,15% em 12 meses. Em abril de 2021, o índice era de 20%, apontando altas sucessivas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul