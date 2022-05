Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre lança 38ª Semana do Meio Ambiente

Por Redação O Sul | 26 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











Nesta edição, serão recebidas doações de alimentos e roupas para a Campanha do Agasalho. Foto: PMPA/Divulgação Nesta edição, serão recebidas doações de alimentos e roupas para a Campanha do Agasalho. (Foto: PMPA/Divulgação) Foto: PMPA/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em reunião do Conselho Municipal do Meio Ambiente (Comam), na tarde desta quinta-feira (26), foi divulgada a programação da 38ª Semana do Meio Ambiente de Porto Alegre, que ocorre de 1º a 6 de junho.

Nesta edição, serão recebidas doações de alimentos e roupas para a Campanha do Agasalho. Todas as atividades têm inscrição pelo e-mail inscrições.smamus@gmail.com.

No instragram da Smamus será possível acompanhar uma série de publicações voltadas ao evento.

Confira a programação:

Quarta-feira – (1º)

Seminário: Fauna de Porto Alegre

Participantes: Maria Carmen Bastos (mestre em botânica pela UFRGS e bióloga da Smamus), Soraya Ribeiro (doutora em manejo da fauna silvestre e chefe da Equipe de Fauna Silvestre da Smamus) e Gleide Marsicano (mestre em ciências veterinárias pela UFRGS, proprietária da Toca dos Bichos e fundadora da ONG Voluntários da Fauna).

Local e Horário: Centro de Visitantes do Parque Farroupilha, 14h,

Inscrições pelo e-mail inscrições.smamus@gmail.com, capacidade: 20 pessoas. Será emitido certificado de participação.

Troca de livros – Biblioteca da Smamus recebe livros técnicos das áreas ambiental e urbanística, atuais, em troca de obras de literatura.

Local e Horário: Centro de Visitantes do Parque Farroupilha, 14h

Quinta-feira – (2)

Trilha no parque Natural Morro do Osso, guiada pela mestre em ciência do solo e gestora do Morro do Osso, Cláudia Ruschel

Local e Horário: Parque Natural Morro do Osso, 9h

Inscrições pelo e-mail inscrições.smamus@gmail.com

Oficina de Contação de Histórias para alunos da Escola de Ensino Infantil Cantinho Amigo

Local e Horário: Centro de Visitantes do Parque Farroupilha, 14h

Sexta-feira – (3)

Seminário Arborização Urbana

Participantes: Bibiana Cassol (Dra. em Botânica pela UFRGS e bióloga da Smamus), Gabriela Moura (engenheira agrônoma da Smamus) e Rogério Schmidt (engenheiro agrônomo e chefe da Equipe de Produção Vegetal – Viveiro)

Local e Horário: Centro de Visitantes do Parque Farroupilha, 14h

Inscrições pelo e-mail inscrições.smamus@gmail.com, capacidade: 20 pessoas. Será emitido certificado de participação.

Troca de livros – Biblioteca da Smamus recebe livros técnicos das áreas ambiental e urbanística, atuais, em troca de obras de literatura.

Local e Horário: das 11h às 13h, na sede da Smamus (rua Luiz Voelcker, 55)

Sábado – (4)

Oficina de observação de aves, com Geane Peres, do Centro de Triagem de Animais Silvestres do Ibama

Local e Horário: Anfiteatro Pôr do Sol, 9h

Inscrições pelo e-mail inscrições.smamus@gmail.com, capacidade: 20 pessoas.

Domingo – (5)

Dia Mundial do Meio Ambiente

Oficina de observação de aves, com Augusto Pötter, membro do Clube de Observação de Aves de Porto Alegre (Coa Poa)

Local e Horário: Parque Farroupilha, 9h

Inscrições pelo e-mail inscrições.smamus@gmail.com, capacidade: 20 pessoas.

Segunda-feira – (6)

Transmissão on-line com secretário Germano Bremm e Angela Molin, coordenadora jurídica da Smamus, sobre adaptação às mudanças climáticas

Onde: canal da Smamus no Youtube

Horário: 14h.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre