Rio Grande do Sul Famurs é favorável ao projeto que coloca investimentos estaduais na BR-116 e BR-290

Por Redação O Sul | 26 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











A maioria das associações regionais votou a favor do PL 51/2022. Foto: Guilherme Pedrotti/Famurs A maioria das associações regionais votou a favor do PL 51/2022. (Foto: Guilherme Pedrotti/Famurs) Foto: Guilherme Pedrotti/Famurs

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A maioria das associações regionais votaram a favor do PL 51/2022. Diante das dúvidas a respeito da destinação de recursos estaduais para a duplicação das rodovias federais BR-116 e BR-290, previsto no Projeto de Lei (PL) 51/2022 em tramitação na Assembleia Legislativa, a Famurs (Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul) promoveu uma nova reunião nesta quinta-feira (26). O encontro virtual teve o objetivo de sanar dúvidas dos municípios, junto ao DNIT e DAER-RS, a respeito dos investimentos.

Desta forma, foi possível que as associações de municípios indicassem durante o dia seus posicionamentos finais, conforme acordado durante Assembleia Geral Extraordinária, realizada na quarta-feira (25). Pela maioria dos votos, as regionais são a favor do projeto de lei. Ao todo, 14 regionais votaram a favor dos investimentos e 12 se mantiveram contra.

“Sempre fui um defensor do diálogo e do equilíbrio. E neste tema tão importante ouvimos o posicionamento dos prefeitos e presidentes de todas as associações municipais, respeitando um conhecimento mais apropriado do assunto. Sabemos da importância do posicionamento da Famurs para que esta pauta avance com os deputados estaduais na Assembleia Legislativa que tem desempenhado um papel muito importante para o debate e o futuro do Rio Grande”, disse o presidente da Famurs, Eduardo Bonotto.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul