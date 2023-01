Rio Grande do Sul Prédios à beira-mar? Revisão do Plano Diretor volta a ser discutida em Xangri-Lá

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2023

Ao todo, três audiências públicas foram marcadas para discutir o projeto, que está em pauta desde 2019. Foto: O Sul Foto: O Sul

Um assunto polêmico voltou a ser debatido no litoral norte gaúcho: a revisão do Plano Diretor de Xangri-Lá. Ao todo, três audiências públicas foram marcadas para discutir o projeto, que está em pauta desde 2019. O último encontro acontece nesta sexta-feira (20), às 16h, na Câmara de Vereadores da cidade (Rua Rio Douradinho, 1385 – Centro).

A primeira audiência foi dedicada à leitura da proposta e à resolução de dúvidas da comunidade. Um dos principais pontos de divergência envolve a construção de edifícios à beira-mar.

“Não haverão muitas mudanças nesse sentido. Só terá prédio onde já tem prédio, como nas avenidas principais, Paraguassú, Jacuí, Diamante, Central. O que pode acontecer é aumentar um pouco a altura, mas dependendo do tamanho do terreno”, explica o prefeito Celso Bassani. Atualmente, são permitidas construções de até sete andares. Se aprovada a flexibilização, os edifícios poderão chegar até, no máximo, 15 andares.

Também consta no projeto a transformação de uma área rural da cidade, às margens da Estrada do Mar, em área urbana. O objetivo é a construção de 16 novos condomínios. Para o presidente da Associação das Imobiliárias e dos Corretores de Imóveis de Xangri-Lá, Paulo Gomes, o novo Plano Diretor é uma urgência do município.

“A nossa cidade tem que evoluir. Os moradores daqui, a construção civil, o comércio, os turistas, todo mundo precisa que Xangri-Lá ande para a frente. Não sem planejamento, mas de uma forma organizada, principalmente com estrutura de saneamento básico”, defende Paulo.

A transmissão da última audiência pública pode ser conferida no canal da Câmara de Vereadores de Xangri-Lá no YouTube.

