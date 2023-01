Rio Grande do Sul GOL passa a operar em Passo Fundo com sua maior aeronave

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2023

A chegada do 737-800, com capacidade para 186 passageiros, representa um avanço na oferta de assentos na cidade Foto: Divulgação/GOL A chegada do 737-800, com capacidade para 186 passageiros, representa um avanço na oferta de assentos na cidade (Foto: Divulgação/GOL) Foto: Divulgação/GOL

Dentro do processo de inauguração do novo Terminal de Passageiros do Aeroporto de Passo Fundo, a GOL Linhas Aéreas, passou nesta sexta-feira (20) a voar com sua maior aeronave, o Boeing 737-800, cuja capacidade é de 186 passageiros, para este que é um dos seus principais destinos no Rio Grande do Sul, ao norte do Estado.

O voo G3 2124 partiu de São Paulo, às 9h45min, pousando no novo Terminal de Passageiros do aeroporto da “Capital do Norte”, um dos três maiores do Rio Grande do Sul, às 11h35min. A volta para Guarulhos, no voo G3 2129, aconteceu às 12h10min, com aterrissagem às 13h35min no aeroporto internacional de São Paulo.

Para celebrar a chegada da moderna aeronave a Passo Fundo, que representa um relevante incremento na oferta de assentos na cidade, os clientes a bordo receberam uma tag de mala GOL e chocolates.

A base da GOL em Passo Fundo foi aberta em agosto de 2019. A partir de agora, a Companhia também vai operar com o Boeing 737-800, de maior capacidade de passageiros e cargas, servindo a cidade junto ao 737-700, que está em atividade em Passo Fundo há mais de três anos.

Até 25 de março, são 5 voos semanais diretos, de ida e volta, entre Passo Fundo e Guarulhos, às segundas, terças, quartas, sextas e sábados, com operações concentradas entre meados da manhã e o início da tarde. A partir de 26 março, a GOL passa a oferecer 6 decolagens semanais também de ida e volta, sem escalas, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas e domingos

A GOL em 7 cidades gaúchas

Passo Fundo é uma das sete cidades atendidas pela Companhia no Rio Grande do Sul, ao lado da capital, Porto Alegre (POA), e Caxias do Sul (CXJ), e das bases mais recentemente inauguradas, ao longo de 2022: Pelotas (PET), Uruguaiana (URG), Santo Ângelo (GEL) e Santa Maria (RIA).

Os bilhetes entre Passo Fundo (PFB) e Guarulhos (GRU) podem ser adquiridos no site e no aplicativo da GOL, nas lojas GOL nos aeroportos, pelo site e aplicativo.

