Porto Alegre Prédios e monumentos recebem iluminação cênica no Centro Histórico de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Praça Brigadeiro Sampaio está entre os espaços contemplados nesta semana. (Foto: Giulian Serafim/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Equipes da concessionária IPSul concluíram nesta semana instalação de luzes cênicas no prédio do Museu do Trabalho e em monumentos da Praça Brigadeiro Sampaio e no Chalé da Praça 15, no Centro Histórico de Porto Alegre. A iniciativa faz parte de um plano de modernização viabilizado por parceria público-privada da prefeitura com a empresa.

Ao todo, mais de 50 monumentos e prédios devem receber esse tipo de intervenção urbanística até o final do ano. O titular da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSurb), Marcos Felipi, ressalta as vantagens da iluminação em tais espaços.

“Estamos trabalhando em parceria com a concessionária para que esse trabalho seja duradouro e traga mais vida a diferentes regiões da Capital gaúcha. Além de dar destaque a pontos históricos e culturais da cidade, as luzes cênicas contribuem para que a segurança pública.”

Avanço

A troca das lâmpadas de vapor de sódio e pela tecnologia LED, mais duradoura e econômica, está entrando em sua terceira etapa. Desde o segundo semestre do ano passado, quase 80 mil dispositivos foram substituídas, em diferentes bairros.

O Parque Marinha do Brasil (bairro Praia de Belas) também passa pela modernização, com a instalação de luminárias em LED e reforços nas instalações. Dentre os objetivos está coibir a ação de criminosos.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre