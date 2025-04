Notícias Prefeita acusa o deputado federal André Janones de chantagem com fotos íntimas

Por Redação O Sul | 12 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











Leandra Guedes manteve um relacionamento amoroso com Janones entre 2014 e 2018.(Foto: Reprodução/Instagram)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O deputado federal André Janones (Avante-MG) é acusado pela prefeita de Ituiutaba (MG), Leandra Guedes (Avante), de ameaçar divulgar fotos íntimas suas caso não aceitasse interferências dele na administração municipal.

A denúncia foi feita à Justiça de Minas Gerais, que determinou ao deputado que mantenha distância da prefeita, com quem teve um relacionamento amoroso de 2014 a 2018.

Em nota, a prefeita declarou que “acionou a Justiça contra o deputado federal André Janones com base na Lei Maria da Penha”.

“O caso tramita sob segredo de Justiça e quaisquer informações adicionais só poderão ser divulgadas mediante autorização judicial”, diz a nota da prefeita.

De acordo com Guedes, ex-chefe de gabinete de Janones, o deputado passou a chantageá-la após recusar a interferência do deputado em assuntos da prefeitura. Segundo a prefeita, ele enviou para um secretário de sua administração uma foto sua com roupas íntimas, a fim de sinalizar a ameaça de distribuir novas fotos feitas sem sua autorização.

A defesa da prefeita alega no processo que as imagens foram feitas sem o consentimento dela. A Justiça concedeu medidas protetivas em favor de Leandra. Com isso, Janones está proibido de:

* entrar em contato com a ofendida e seus familiares por qualquer meio de comunicação, inclusive os eletrônicos/digitais;

* aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas em distância inferior a 300 metros;

* frequentar os mesmos lugares habitualmente frequentados pela ofendida, assim entendidos: locais de trabalho, residência, estudo e lazer;

* divulgar, transmitir ou propagar fotografias, vídeos ou qualquer mídia a respeito da intimidade da ofendida

Segundo relatado na ação, ao enviar as fotos, Janones teria dito que “iria destruir Leandra” e que a divulgação das imagens íntimas era apenas um “aperitivo” do que estaria por vir.

O deputado, ainda segundo a denúncia feita por Leandra Guedes, ameaçou expor “publicamente” uma série de outros conteúdos de teor pornográfico da prefeita, gravados enquanto os dois tinham um relacionamento.

“A narrativa descortina um possível contexto de violência psicológica e moral, com ameaças que não se inserem somente na vida profissional da vítima, ao contrário, afetam diretamente a sua vida pessoal, antes do cargo que possui, com atemorização pela propagação de fotografias íntimas a terceiros, as quais não se inserem em nenhuma pauta política, pelo contrário, envolvem exclusivamente sua vida privada”, diz o juiz.

Leandra foi chefe de gabinete de Janones em 2020, durante o primeiro mandato do deputado, e depois foi eleita prefeita de Ituiutaba no mesmo ano, com 46% dos votos válidos. No ano passado, foi reeleita com 60,27% dos votos. Além da relação pessoal, os dois também mantinham uma aliança política e chegaram a aparecer juntos em diversas publicações comemorando conquistas para o município.

O deputado tem no município, de 102 mil habitantes, sua base política e já concorreu a prefeito em 2016.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notícias

https://www.osul.com.br/prefeita-acusa-o-deputado-federal-andre-janones-de-chantagem-com-fotos-intimas/

Prefeita acusa o deputado federal André Janones de chantagem com fotos íntimas

2025-04-12