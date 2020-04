Rio Grande do Sul Prefeita de Serafina Corrêa morre aos 52 anos

Por Redação O Sul | 18 de abril de 2020

Maria Amélia Arroque Gheller lutava contra um câncer Foto: Divulgação/Prefeitura de Serafina Corrêa Maria Amélia Arroque Gheller lutava contra um câncer. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Serafina Corrêa) Foto: Divulgação/Prefeitura de Serafina Corrêa

A prefeita de Serafina Corrêa, Maria Amélia Arroque Gheller, de 52 anos, morreu na madrugada deste sábado (18) no Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo. Segundo familiares, ela lutava contra um câncer. No ano passado, Maria Amélia se afastou do cargo de chefe do Executivo para tratamento da saúde.

Maria Amélia, conhecida como Meia, será velada neste sábado na Capela São Pelegrino, em Serafina Corrêa. Ainda não se sabe o horário e as recomendações em relação aos cuidados com a Covid-19.

A prefeitura da cidade publicou uma nota de pesar. “Não existe partida para aqueles que permanecerão eternamente em nossos corações. O Poder Público Municipal, comunica o falecimento da Prefeita Maria Amélia Arroque Gheller. As últimas homenagens serão realizadas na Funerária São Pelegrino com horário a ser divulgado. A Administração Municipal manifesta o mais profundo sentimento de pesar e envia condolências aos familiares e amigos”, afirma a nota.

