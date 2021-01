Brasil Prefeita que também é médica deixa a cerimônia de posse e atende pessoas acidentadas no Ceará

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2021

A prefeita e os vereadores do município foram eleitos em novembro do ano passado. (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

A prefeita de Itapajé que tomou posse na sexta-feira (1), doutora Gorete (PSD), precisou interromper a cerimônia de posse para atender duas pessoas feridas em um acidente de veículos na cidade.

Um veículo colidiu com um caminhão-cegonha na BR-222, que atravessa a cidade de Itapajé. Duas pessoas ficaram feridas e foram levadas ao hospital municipal, que está sem médicos. Conforme a prefeita Gorete, durante a solenidade de posse, ela foi informada de que a unidade de saúde recebeu pacientes e estava sem médicos.

“Eu, como prefeita, não podia estar aqui no hospital, mas tive que vir. Não tem médico nem escala, eu tive que vir. É obrigatório pelo Conselho Regional que tenha escala dos profissionais disponível. Vamos telefonar pra algum colega para que continue o atendimento”, afirma a prefeita e médica.

Posse da prefeita e vereadores

A prefeita Maria Gorete Barroso Magalhaes Caetano tem 63 anos, é casada, declara ao TSE a ocupação de médica e tem superior completo. Ela tem um patrimônio declarado de R$ 1.562.807,00. Já o vice Edim Rocha (Eder Oliveira Rocha), do PL, tem 24 anos, é solteiro, declara ao TSE a ocupação de vereador e tem superior incompleto. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 50.000,00.

A prefeita e os vereadores do município foram eleitos em novembro do ano passado. As maiores bancadas serão do PDT e PV, com 3 vereadores cada um.

Os vereadores de Itapajé vão representar 53.067 habitantes. A cidade cearense tem um PIB de R$ 549.959.434,00 e um IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) de 0,623, segundo a última medição do IBGE, que é de 2010. O IDH vai de 0 a 1 – quanto maior, mais desenvolvida a cidade – e tem como base indicadores de saúde, educação e renda. A média no Brasil é de 0,765, segundo dados de 2019 divulgados em 15 de dezembro de 2020 pelo Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas (PNUD).

Coronavírus

O Ceará chegou a 336.574 casos confirmados de Covid-19 e 10.015 óbitos provocados pela doença, conforme apontam dados divulgados na plataforma IntegraSUS, da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa). O boletim foi atualizado às 13h08min do sábado (2). São 70 casos e 11 mortes a mais que o informado pela Sesa na sexta-feira (1).

Segundo a Sesa, não houve morte pela doença nas últimas 24 horas. Há ainda 270.203 pessoas que se recuperaram da patologia no Ceará. Em nota publicada na segunda-feira, 28 de dezembro, a secretaria alerta que os dados das últimas semanas “devem ser interpretados com cautela, pois devido a feriados e recesso de fim de ano nos órgãos públicos municipais é possível atraso de notificação de casos, e principalmente de óbitos.”

A taxa de letalidade, atualmente, é de 3%. No começo de maio, a taxa era de 7,7%. Foram realizados até agora 1.301.695 exames. Há 35.402 casos em investigação.

