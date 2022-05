Rio Grande do Sul Prefeito da cidade de Restinga Sêca é o escolhido para assumir a presidência da Famurs

Por Redação O Sul | 3 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











Escolha foi conduzida pelo MDB, em sistema rotativo de partidos no Estado. Foto: Carla Garcia/MDB/Divulgação Escolha foi conduzida pelo MDB, em sistema rotativo de partidos no Estado. (Foto: Carla Garcia/MDB) Foto: Carla Garcia/MDB/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com 111 votos, o prefeito Paulo Salerno, de Restinga Sêca (Região Central do Estado), foi escolhido para a presidência da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), na gestão 2022-2023. José Alberto Panosso (Frederico Westphalen) e Vannei Maffissoni (Marcelino Ramos) obtiveram, respectivamente, 47 e 28 votos.

Pelo estatuto da entidade, a cada gestão um dos quatro partidos que elegem maior número de prefeitos nas 497 cidades gaúchas (atualmente PP, MDB, PDT e PTB) indica o presidente da entidade, em sistema de rodízio. Desta vez, o processo foi organizado pela Associação de Prefeitos e Vices do MDB e contou com 186 votantes.

Ao ser anunciado como o vencedor, Paulinho Salerno elogiou o trabalho de mobilização dos concorrentes defendeu a união da legenda em torno da eleição para governador. Também definiu a tarefa de presidir a Famurs como “um grande desafio, mas também um privilégio”.

A eleição que homologará o nome indicado pelo MDB está prevista para até 6 de junho, desta vez com a participação de todos os municípios integrantes, independente da sigla. Já a cerimônia posse será realizada no dia 22 do mesmo mês.

Paulo Salerno é natural de Restinga Sêca, município localizado na região conhecida como “Quarta Colônia”. Ele tem 38 anos e foi reeleito para o segundo mandato de prefeito em 2020 com 7.216 votos, o que corresponde a quase 77% do total. Antes, atuou como vice-prefeito entre 2009 e 2012 e como vereador de 2005 a 2008.

Agrônomo (UFSM) e bacharel em Direto (Fames), foi diretor da Casa Civil no primeiro semestre de 2016 e comandou o Parque Zoológico (Fundação Zoobotânica) em 2015-2016. De 2013 até o fim do ano seguinte, foi assessor na Assembleia Legislativa.

Ex-presidentes

– Emanuel Hassen de Jesus

Taquari

2020 – 2021

– Eduardo Russomano Freire

Palmeira das Missões

2019 – 2020

– Antonio Cettolin

Garibaldi

2018 – 2019

– Salmo Dias de Oliveira

Rio dos Índios

2017 – 2018

– Luciano Pinto

Arroio do Sal

2016 – 2017

– Luiz Carlos Folador

Candiota

2015 – 2016

– Seger Menegaz

Tapejara

2014 – 2015

– Valdir Andres

Santo Ângelo

2013 – 2014

– Ary Vanazzi

São Leopoldo

2012 – 2013

– Mariovane Gottfried Weis

São Borja

2011 – 2012

– Vilmar Perin Zanchin

Marau

2010 – 2011

– Marcus Vinícius Vieira de Almeida

Sentinela do Sul

2009 – 2010

– Elir Domingo Girardi

Igrejinha

2008 – 2009

– Flavio Luiz Lammel

Victor Graeff

2007 – 2008

– Glademir Aroldi

Saldanha Marinho

2006 – 2007

– Mauri Heinrich

Ibirubá

2005 – 2006

– Heitor Álvaro Petry

Vera Cruz

2004 – 2005

– Gilmar Sossella

Tapejara

2003 – 2004

– Paulo Ziulkoski

Mariana Pimentel

2002 – 2003

– Pipa Germano

Cachoeira do Sul

2001 – 2002

– Paulo Roberto Bier

Santo Antônio da Patrulha

2000 – 2001

– Júlio César Pannebecker (Interino)

Bom Jesus

2000

– Alceu Moreira da Silva

Osório

1999 – 2000

– Clóvis Assmann

Feliz

1997 – 1999

– Paulo Ziulkoski

Mariana Pimentel

1996 – 1997

– Osmar Terra

Santa Rosa

1995 – 1996

– Gil Soares Almeida

Cacequi

1993 – 1995

– Eliseu Padilha

Tramandaí

1992 – 1993

– Urbano Knorst

São Jerônimo

1991 – 1992

– Humberto José Chittó

Muçum

1989 – 1991

– Lademiro Dors

Sobradinho

1988 – 1989

– Victório Trez

Caxias do Sul

1987 – 1988

– Onildo Rafaelli Souza

Santo Antônio da Patrulha

1985 – 1987

– Carlos Willy Grün

Crissiumal

1983 – 1985

– Neri Zeilmann

Ibirubá

1982 – 1983

– José Rubens Pillar

Alegrete

1980 – 1982

– Carlos Wilson Schroeder

Santo Ângelo

1978 – 1980

– Antônio Carlos Borges

Santa Rosa

1977 – 1978

– Nagib Stella Elias

Nova Prata

1976 – 1977

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul