Por Redação O Sul | 3 de maio de 2022

Luis Felipe Ducati (E), Charles Berres (C) e Rodrigo Wobeto (D) trazem ao Brasil o conceito inédito de hospital com hotelaria de luxo. (Foto: Divulgação)

Será inaugurado nesta quarta (4), em São Paulo, o Blanc Hospital, trazendo um novo conceito em hospital geral com foco cirúrgico com objetivo de oferecer uma experiência diferenciada em saúde para pacientes e médicos. Instalado na altura 679 da avenida dos Bandeirantes, o hospital foi idealizado pelos médicos Dr. Charles Berres e Dr. Rodrigo Wobeto e pelo empresário Luis Felipe Ducati.

Com ambiente seguro, alta tecnologia aliada à eficiência, sustentabilidade e excelência em atendimento, o Blanc oferece uma solução completa aos pacientes, desde a internação até a realização de procedimentos, com a sensação de bem-estar, ambiente acolhedor e confortável.

A meta? Ser o maior grupo hospitalar cirúrgico do Brasil. A primeira unidade do Blanc Hospital está localizada em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, desde 2018, e a chegada em São Paulo dá início ao plano de expansão, que prevê mais oito unidades.

Um hospital idealizado de médico para médico, com excelência em atendimento e inovação aliados à indiscutível segurança, num ambiente acolhedor para o paciente e para a equipe médica.

“Com a experiência dos meus sócios, Dr. Charles Berres e Dr. Rodrigo Wobeto, conseguimos colocar em prática tudo de que eles sentiam falta e gostariam de melhorar em outros complexos hospitalares, como diminuir a dificuldade de marcação de cirurgia, demora para trocas de sala, menor risco de contaminações, médicos intensivistas 24 horas, equipamentos de última geração, suítes automatizadas. Nosso propósito é de fato oferecer uma experiência incrível em saúde para pacientes e médicos”, revela Luis Felipe Ducati, CEO e CFO do Blanc Hospital.

O hospital paulista conta com serviço de hotelaria de luxo inédito, criado para atender com conforto e possibilitar uma vivência única para pacientes, acompanhantes e equipe. São 88 leitos, 20 salas cirúrgicas e 10 leitos de UTI. Entre as comodidades exclusivas: suítes com terraço e a suíte presidencial, que garante mais privacidade ao paciente. Para a equipe, conforto médico como sauna, massoterapia, serviço de concierge e mordomo.

No último andar, o Bistrô Lounge Vip, é um espaço confortável, com serviço de streaming, gastronomia e mordomo. Aliás, a gastronomia é um grande atrativo. Nada de comida de hospital. O menu é assinado pelo chef Henrique Fogaça, desenvolvido para atender todas as necessidades nutricionais e, ao mesmo tempo, proporcionar aos pacientes experiências gastronômicas e opções extremamente saborosas.

Infraestrutura cirúrgica de alto padrão que atende procedimentos de baixa, média e alta complexidade. Entre as especialidades atendidas em São Paulo, estão: Bucomaxilofacial, Cabeça e Pescoço, Cirurgia Cardiovascular, Cirurgia Geral, Cirurgia Plástica Estética e Cirurgia Plástica Reparadora, Cirurgia Torácica, Dermatologia, Ginecologia, Hemodinâmica, Mastologia, Neurocirurgia, Oftalmologia, Ortopedia e Traumatologia, Otorrinolaringologia, Proctolologia e Coloproctologia, Radiologia, Intervencionista, Urologia e Cirurgia Vascular.

