Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 6 de junho de 2023

Cerimônia de posse para o biênio 2023-2024 foi realizada na noite dessa terça-feira. (Foto: Arquivo/Famurs)

O prefeito de Campo Bom (Vale do Sinos), Luciano Orsi, foi empossado na noite dessa terça-feira (6) como presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) para o biênio 2023-2024. Ele substitui no cargo o prefeito de Restinga Sêca (Região Centro-Oeste), Paulinho Salerno.

Em discuso durante a cerimônia, o novo dirigente destacou que a gestão agora iniciada tem por objetivo aprofundar a interiorização e a integração para superar problemas das cidades gaúchas. Também pretende favorecer a descentralização da entidade.

Já no campo das ações práticas, a lista de realizações inclui apoiar iniciativas de enfrentamento à violência nas escolas. com segurança e qualificação das guardas municipais e formação continuada”.

Orsi prometeu, ainda, trabalhar pela valorização do atendimento à saúde e potencializar o setor de pesquisas da Famurs. “Assumo o compromisso de formalizar o pedido de credenciamento da Escola Famurs para garantir a autorização de cursos, como Faculdade de Gestão Pública, perante o Ministério da Educação”, sublinhou.

No final de sua manifestação, acrescentou que continuará trabalhando pelas pautas da governança, sustentabilidade e inovação. “Mas estarei, acima de tudo, “na linha de frente da defesa dos municípios gaúchos, ao lado do governo do Estado, das instituições e do povo do Rio Grande do Sul”.

Despedida de Salerno

Em sua última fala como presidente da Famurs, Paulinho Salerno elencou os avanços que define como marcas do período em que comandou a Federação: implementação da área técnica de inovação e empreendedorismo, envolvimento e parceria com o governo gaúcho, enfrentamento à estiagem e discussões sobre licença ambiental para irrigação e reservação de água.

Outra realização citada foi o avanço do programa “Oportuniza Saúde”, cuja finalidade é melhorar a relação das prefeituras com o Ministério Público, Poder Judiciário e Defensoria Pública para reduzir os processos judiciais na área da saúde. A participação efetiva da Famurs no Conselho Político da Confederação Nacional dos Municípios (CNM) também foi ressaltada.

Na avaliação do prefeito de Restinga Seca, a cada ano as lutas do municipalismo envolvem mais responsabilidades para os municípios, “o ente mais frágil da federação”.

Como último ato, Paulinho Salerno homenageou seus vice-presidentes pela atuação e união de esforços pelo municipalismo gaúcho. Ele também realizou a entrega do Mérito Municipalista a personalidades que contribuíram para o fortalecimento de pautas do setor e da própria Famurs como entidade representativa.

Dentre os homenageados estão ex-governador Ranolfo Vieira Júnior, o e atual presidente da Assembleia Legislativa, Vilmar Zanchin, o vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto, a jornalista Rosane de Oliveira (grupo RBS) e o presidente da Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão (Agert), Roberto Cervo Melão.

Conselho Administrativo

– Jonas Fernando Hauschild (Tucunduva).

– Marcelo Arruda (Barra do Rio Azul).

– Mário Augusto de Freire Gonçalves (Dom Pedrito).

– José Alberto Panosso (Frederico Westphalen).

– Carlos Alberto Bohn (Mato Leitão).

– Evandro Luis Massing (Palmeira das Missões).

– Gilson Adriano Becker (Vera Cruz).

Conselho Fiscal

– Paulo Ricardo Salerno (Restinga Sêca).

– Jones Jehn da Cunha (Horizontina).

– Everaldo Bueno Rolim (Inhacorá).

– Rodrigo Jacoby Trindade (Mormaço).

– Rodrigo Amadeo Battistella (Nova Santa Rita).

– Daniel Pereira Almeida (Butiá).

(Marcello Campos)

