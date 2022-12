Política Prefeito de cidade de Santa Catarina é preso no retorno das férias

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2022

Marlon Neuber (PL) é chefe do executivo municipal de Itapoá, no Litoral Norte. (Foto: Reprodução)

O prefeito de Itapoá, no Litoral Norte catarinense, foi preso após retornar de férias. Agentes estiveram na prefeitura na última semana, quando uma megaoperação foi deflagrada no Estado, mas Marlon Neuber (PL) estava no exterior e foi detido após retornar ao Brasil.

Além de Neuber, outros três prefeitos já haviam sido detidos no início da semana. A operação “Mensageiro” investiga suspeita de fraude em licitação, corrupção ativa e passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro no setor de coleta e destinação de lixo dos municípios.

Procurada pela reportagem, a defesa de Neuber afirmou que está tranquila “quanto aos fatos e irá esclarecer tudo perante o Poder Judiciário”. O PL também foi procurado no sábado (10), mas disse que não vai se manifestar sobre a prisão.

O município não se manifestou sobre a prisão, mas como houve cumprimento de mandado na prefeitura, afirmou que colabora com as investigações.

Outros presos

Até o momento, segundo o Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), foram cumpridos 16 mandados de prisão e 109 de busca e apreensão nas regiões Norte, Sul, Vale do Itajaí e Serra. Também foram bloqueados bens de 25 empresas e 11 pessoas.

Foram presos:

– Marlon Neuber, de Itapoá, no Litoral Norte;

– Antônio Rodrigues, de Balneário Barra do Sul, no Litoral Norte; defesa não foi localizada;

– Luiz Henrique Saliba, de Papanduva, no Norte; defesa afirmou que trabalha para pedir a revogação da prisão;

– Deyvison Souza, de Pescaria Brava,: na terça, defesa disse que não havia tido acesso ao processo.

Investigação

De acordo com o MPSC, os mandados de busca e apreensão em órgão públicos têm como objetivo colher provas relacionas a contratos nos seguintes 20 municípios:

– Lages;

– Imaruí;

– Pescaria Brava;

– Braço do Norte;

– Tubarão;

– Capivari de Baixo;

– Agrolândia;

– Imbituba;

– Ibirama;

– Presidente Getúlio;

– Três Barras;

– Corupá;

– Itapoá;

– Schroeder;

– Guaramirim;

– Papanduva;

– Balneário Barra do Sul;

– Major Vieira;

– Canoinhas;

– Bela Vista do Toldo.

Improbidade administrativa

Esta não é a primeira vez em que o prefeito é investigado por supostas irregularidades. Em 2018, em outro processo, Marlon Neuber foi afastado do cargo depois de ser condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) por improbidade administrativa.

À época, uma ação civil pública deu início às investigações em 2002, quando ele era chefe de gabinete do então prefeito Ervino Sperandio. Ele estava sendo investigado por suposto envolvimento em um esquema de superfaturamento na compra de ambulâncias com recursos federais.

O Tribunal Regional Federal determinou o afastamento do prefeito após a condenação, perda do cargo público e pagamento de multa. Na época, ele chegou a deixar o cargo, mas voltou após conseguir recurso na Justiça.

Em dezembro de 2020, por conta dessa investigação, o prefeito renunciou ao cargo no último mês do primeiro mandato. Segundo justificou em vídeo, decidiu renunciar para “dar cumprimento à decisão judicial de 2018” do TRF4. Como foi reeleito, no entanto, retornou à prefeitura em janeiro de 2021.

Município de Itapoá

Em nota, a Prefeitura Municipal de Itapoá informa que, “na manhã desta terça-feira (6), recebeu oficiais do Grupo Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO) e do Grupo Especial Anticorrupção (GEAC) do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), que fazem parte da operação “Mensageiro” deflagrada em diversos municípios da região. Como é praxe a primazia pela transparência, a Prefeitura, por meio da Chefia de Gabinete, Secretaria de Administração e Procuradoria Jurídica, juntamente com o Prefeito Interino, Jeferson Garcia, mobilizou a equipe e orientou que toda documentação solicitada fosse fornecida imediatamente, a fim de contribuir com a operação, colocando-se à inteira disposição do efetivo do Ministério Público. A documentação requisitada foi dos anos de 2000 e 2010. A prefeitura se mantém à disposição para atender quaisquer esclarecimentos e solicitações oriundos da referida operação, colaborando com as investigações e com o trabalho do Gaeco e do Geac”.

