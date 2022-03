Mundo Prefeito de cidade ucraniana é detido por russos separatistas armados

A detenção de Fedorov pelos homens armados é o primeiro caso conhecido de um oficial político ucraniano.

O prefeito da cidade ucraniana de Melitopol, Ivan Fedorov, foi visto em um vídeo sendo levado por homens armados de um prédio do governo nesta sexta-feira (11).

A detenção de Fedorov pelos homens armados é o primeiro caso conhecido de um oficial político ucraniano sendo detido e investigado por forças russas – ou apoiadas pela Rússia – desde o início da invasão.

De acordo com uma mensagem no site do promotor de Luhansk, Fedorov está sendo acusado de ajudar e financiar atividades terroristas e fazer parte de uma comunidade criminosa. A promotoria de Luhansk alegou que Fedorov é membro do grupo “Right Sector”.

O grupo, paramilitar e político nacionalista, tem uma postura anti-Rússia, mas observadores independentes dizem que não se trata de uma ameaça fascista, como o presidente russo Vladimir Putin afirma ser.

A promotoria da região separatista alega que o “Right Sector” realizou atos terroristas contra civis na região de Donbass, mas não fornece detalhes.

A mídia local, citando conversas com a Câmara Municipal de Melitopol, confirmou que o homem levado no vídeo era Fedorov.

