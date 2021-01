Rio Grande do Sul Prefeito de Itati é o novo presidente da Associação dos Municípios do Litoral Norte

29 de janeiro de 2021

Flori Werb, de Itati, ao centro, assume a presidência neste ano. Foto: Divulgação/AMLINORTE

O prefeito de Itati, Flori Werb, foi eleito o novo presidente da AMLINORTE (Associação dos Municípios do Litoral Norte). A reunião que definiu e empossou o novo presidente aconteceu na manhã desta sexta-feira (22).

O encontro ocorreu na sede da entidade, em Osório. Flori Werb, de Itati, assume a presidência neste ano, em substituição ao ex-prefeito de Imbé, Pierre Emerim da Rosa. O prefeito de Arroio do Sal, Affonso Flávio Angst, o Bolão, é o vice-presidente, tendo ainda na diretoria o prefeito de Maquiné, João Marcos Bassani como secretário. Ele também foi eleito presidente do Consórcio de Saúde do Litoral Norte. Márcia Tedesco, de Balneário Pinhal, foi escolhida como tesoureira.

