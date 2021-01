Mundo Agência reguladora da Europa autoriza uso da vacina Oxford-AstraZeneca

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2021

A recomendação vale para pessoas com mais de 18 anos e até 64. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA, na sigla em inglês) recomendou a aprovação, nesta sexta-feira (29), da vacina da Universidade de Oxford e da AstraZeneca contra a Covid-19. A recomendação vale para pessoas com mais de 18 anos.

A avaliação de segurança e eficácia da vacina foi feita a partir de quatro ensaios com voluntários humanos, e a agência informou que a recomendação foi baseada em dois ensaios, realizados no Brasil e Reino Unido, porque os outros dois tiveram apenas seis casos de Covid cada entre os participantes.

A agência também considerou a aplicação da vacina em duas doses, com a segunda aplicada de 4 a 12 semanas após a primeira. Foram analisados os resultados envolvendo pessoas que receberam este formato de doses.

A vacina de Oxford/AstraZeneca deve ser aplicada apenas em pessoas com idades entre 18 e 64 anos, devido à falta de dados sobre sua eficácia em idosos, conforme afirmou o comitê de vacinas da Alemanha em um projeto de recomendação na quinta-feira.

União Europeia começou recentemente a investigar se as vacinas produzidas na região foram destinadas ao Reino Unido em meio à escassez em países europeus. Inspetores da agência de medicamentos da Bélgica, estiveram, a pedido da Comissão Europeia, em vistoria em uma fábrica da AstraZeneca, próxima de Bruxelas, onde foram recolhidos documentos para avaliar se houve desvio.

A investigação teve início depois da empresa britânica dizer que não conseguiria cumprir seus contratos que previam a entrega de 80 milhões de doses no primeiro trimestre. Embora a AstraZeneca tenha alegado problemas na a explicação não convenceu. No Reino Unido a vacinação segue bem mais adiantada do que o restante do bloco.

A vacina de Oxford/AstraZeneca foi a terceira liberada no bloco europeu. As primeiras foram as vacinas desenvolvidas pela Pfizer e pela Moderna. Embora recomendada, a decisão ainda depende de aprovação final da Comissão Europeia, mas o processo vem ocorrendo de forma ágil, ao menos no caso das primeiras vacinas.

Muitos países do continente têm lutado para vacinar pessoas rapidamente como fazem Estados Unidos, Israel e Reino Unido, e há muito se esperava a provação da vacina da AstraZeneca, o que se imagina que vá acelerar o processo.

