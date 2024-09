Geral Prefeito de Nova York é acusado formalmente de suborno e fraude

Em pronunciamento, ele insistiu que permanecerá no cargo e implorou aos nova-iorquinos para que ouçam sua defesa. (Foto: Reprodução)

O prefeito de Nova York, o democrata Eric Adams, foi acusado pelo Ministério Público de cinco crimes relacionados a fraude eletrônica, solicitação de doações ilegais de campanha no exterior e conspiração para suborno. Em pronunciamento, ele insistiu que permanecerá no cargo e implorou aos nova-iorquinos para que ouçam sua defesa.

A acusação contra ele, revelada na quinta-feira após uma busca na sua residência oficial, veio após uma investigação que começou em 2021. Os promotores disseram que o esquema havia começado quando ele era um alto oficial eleito no Bairro do Brooklyn e continuou após ele se tornar prefeito. Adams é o primeiro prefeito da maior cidade dos EUA a ser acusado criminalmente enquanto ainda ocupa o cargo.

A investigação focou em uma conspiração entre o prefeito, de 64 anos, e o governo turco para receber contribuições ilegais estrangeiras para sua campanha em troca de favores.

O procurador para o Distrito Sul de Nova York, Damian Williams, declarou que Adams havia sido “banhado” com presentes que ele sabia serem ilegais. Momentos antes, Adams concedeu uma entrevista coletiva, cercado por apoiadores. Ele se apresentou como uma vítima e pediu para os nova-iorquinos terem paciência. Ele disse que não renunciaria, apesar da pressão.

De acordo com a acusação, ele buscou e aceitou “benefícios valiosos impróprios” desde pelo menos 2014, quando ocupava o cargo no Brooklyn. Os benefícios incluíam viagens de luxo – passagens aéreas gratuitas e com desconto da Turkish Airlines e refeições e quartos de hotel gratuitos – de estrangeiros ricos e pelo menos um oficial do governo turco, disseram os promotores. Adams tentou esconder os presentes ou quis fazer parecer que pagou por eles. Seu valor excedeu US$ 100 mil, disseram os promotores.

Em troca, segundo os promotores, Adams pressionou oficiais do Departamento de Bombeiros de Nova York para permitir um novo edifício do consulado turco em Manhattan, apesar dos problemas de segurança. Um oficial do Departamento de Bombeiros, que supervisionou a avaliação de segurança, disse que foi informado de que perderia seu emprego se não seguisse a ordem.

Adams, um capitão de polícia aposentado, foi eleito prefeito em 2021, após uma campanha construída sobre a promessa de reduzir o crime e levar profissionalismo à prefeitura. Vários de seus assessores, porém, foram alvo de investigações e renunciaram.

Na quarta-feira, autoridades, incluindo vários democratas concorrendo contra ele nas primárias do próximo ano, pediram sua renúncia. A governadora de Nova York, a democrata Kathy Hochul, tem o poder de removê-lo do cargo. Ela anunciou que estava ponderando sua decisão.

O presidente dos EUA, Joe Biden, e seus assessores mantiveram distância do prefeito. Segundo o site Politico, com exceção de uma ligação de condolências, Biden não fala com Adams de maneira substancial em quase dois anos. Segundo fontes citadas pelo site, a ruptura entre eles decorreu das frequentes críticas de Adams ao gerenciamento do governo do fluxo de migrantes para a maior cidade do país – antes da investigação federal.

Adams, apenas alguns anos depois de dizer que Biden era seu modelo político, tentou se defender com uma estratégia usada pelo republicano Donald Trump, alegando perseguição. Ele sugeriu que as investigações foram motivadas politicamente, em razão de seu desentendimento com a Casa Branca. Por isso, ele teria se tornado alvo da polícia. A presidência americana negou. As informações são dos jornais O Estado de S. Paulo e The New York Times e da agência de notícias AP.

