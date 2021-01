Política Prefeito de Porto Alegre anuncia o vereador Idenir Cecchim como líder do governo na Câmara Municipal

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2021

O anúncio ocorreu durante reunião com vereadores da base aliada no Paço Municipal Foto: Mateus Raugust/PMPA O anúncio ocorreu durante reunião com vereadores da base aliada no Paço Municipal. (Foto: Mateus Raugust/PMPA) Foto: Mateus Raugust/PMPA

O vereador Idenir Cecchim (MDB) foi anunciado, nesta terça-feira (05), como líder do governo do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, na Câmara Municipal.

O anúncio foi feito durante a primeira reunião de Melo com os vereadores da base do governo e dos partidos aliados no Legislativo, realizada no Paço Municipal. A reforma administrativa, encaminhada à Câmara, foi a principal pauta do encontro.

Acompanhado do vice-prefeito Ricardo Gomes e de técnicos da prefeitura, Melo esclareceu a concepção do projeto, que, segundo ele, representa uma reorganização da administração, sem custo para os cofres públicos, com o objetivo de qualificar a entrega de serviços aos cidadãos.

“Esse encontro tem o simbolismo do diálogo que será nossa marca. Os vereadores e eu queremos o melhor para Porto Alegre. Para nós, base de governo é construção”, declarou o prefeito.

