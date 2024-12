Porto Alegre Prefeito de Porto Alegre anuncia permanências e novos nomes para o secretariado

Por Redação O Sul | 27 de dezembro de 2024

"O diálogo não para no fim de semana, para fortalecermos o grupo que vai trabalhar muito por Porto Alegre", afirmou o prefeito. (Foto: Cesar Lopes/PMPA)

Na tarde dessa sexta-feira (27), o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, informou, em decisão conjunta com a vice-prefeita eleita Betina Worm, que permanecerão na gestão para o próximo mandato os secretários Cezar Schirmer, no Planejamento, Luiz Otávio Prates, na Comunicação, e André Flores, nas Obras. Entre os novos gestores que se somarão ao primeiro escalão estão Giuseppe Riesgo, na secretaria de Parcerias, e Matheus Xavier, na presidência da Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc).

“Betina e eu damos boas-vindas aos dois novos integrantes da gestão, que são importantes reforços no nosso time para seguir entregando resultados. E pela produtiva parceria em áreas estratégicas, permanecerão conosco Schirmer, Luiz Otávio Prates e André Flores. O diálogo não para no fim de semana, para fortalecermos o grupo que vai trabalhar muito por Porto Alegre”, afirmou o prefeito.

* Giuseppe Ricardo Meneghetti Riesgo – Advogado formado pela Universidade Federal de Santa Maria, pós-graduado em Economia pelo Instituto Mises Brasil e em Liderança e Competitividade Global pela Universidade de Georgetown, Estados Unidos. Foi eleito deputado estadual e exerceu mandato entre 2019 e 2023.

* Matheus Xavier – Formado em Gestão Pública pela Estácio. Vereador suplente, atua hoje na sub chefia do Interior da Casa Civil estadual. Já trabalhou como chefe de gabinete da secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul.

Financiamentos

Também nessa sexta, Melo assinou dois contratos de financiamento com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal que totalizam R$ 300 milhões (R$ 150 milhões cada) para investir em melhorias de infraestrutura urbana, manutenção do patrimônio histórico e qualificação dos serviços públicos, especialmente nas áreas sociais. O ato, na sede da Caixa, na Praça da Alfândega, teve a presença do vice-presidente do banco, Adriano Assis Matias.

Somados aos financiamentos assinados com cinco bancos internacionais em Brasília no dia 20 de dezembro passado e com as contrapartidas municipais, a Prefeitura terá cerca de R$ 4 bilhões em recursos para enfrentar dificuldades históricas de infraestrutura e drenagem urbana, revitalizar regiões vulneráveis da Capital e recuperar áreas devastadas pelo desastre climático de maio. O trabalho foi conduzido pela Secretaria Municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos.

Os recursos provenientes dos empréstimos nacionais serão usados em obras complementares que forem necessárias junto com o processo de reconstrução da cidade. A próxima etapa agora será a de construir uma governança colaborativa entre secretarias e órgãos municipais para a criação de projetos executivos e viabilização destes investimentos.

2024-12-27