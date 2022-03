Porto Alegre Prefeito de Porto Alegre deve anunciar nesta sexta o fim do uso obrigatório de máscaras ao ar livre

Por Redação O Sul | 11 de março de 2022

Prefeitura promoveu um debate técnico sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras nos espaços ao ar livre. Foto: Ricardo Wolffenbuttel/Governo de Santa Catarina Prefeitura promoveu um debate técnico sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras nos espaços ao ar livre. (Foto: Ricardo Wolffenbuttel/Governo de Santa Catarina) Foto: Ricardo Wolffenbuttel/Governo de Santa Catarina

Após encontro nesta sexta-feira (11), reunindo secretários e técnicos do município, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, deve anunciar o fim obrigatório do uso de máscaras em ambientes ao ar livre na Capital. O decreto deve ser publicado até o meio da tarde.

“Publicaremos em breve o decreto que retira a obrigatoriedade do uso de máscaras em espaços abertos de Porto Alegre. Decisão tomada com base na realidade da pandemia e da vacinação na Capital. Na próxima sexta-feira, 18, a gestão avaliará a flexibilização para ambientes fechados”, publicou Melo no Twitter, após a reunião.

A prefeitura de Porto Alegre promoveu, na tarde desta quinta-feira (10), um debate técnico sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras nos espaços ao ar livre. A videoconferência foi aberta pelo prefeito, que cumpria agenda em Brasília (DF), e contou com a participação do vice-prefeito Ricardo Gomes e dos secretários extraordinário para Enfrentamento da Covid-19, Cesar Sulzbach, e da Saúde, Mauro Sparta. Eles ouviram especialistas convidados de universidades e técnicos da Secretaria Municipal de Saúde.

“Em momentos cruciais, a Capital atuou de forma prudente e cancelou eventos de grandes aglomerações, como Réveillon, o que não se viu no litoral ou em outras regiões, em nível estadual”, ressaltou o prefeito

Segundo Melo, o avanço da vacinação e a queda nos indicadores de contágio e ocupação da rede hospitalar contribuem para iniciar a construção do melhor caminho para desobrigatoriedade do uso de máscaras.

“Agora, felizmente diante de um cenário de retração da pandemia e com ampla cobertura vacinal, chegou o momento de avançar na reflexão sobre as máscaras sem demagogia e ideologia, mas com base nos dados da saúde e na ciência”, disse o prefeito Sebastião Melo.

Especialistas

A reitora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, Lucia Pellanda, afirma que a queda nos indicadores é uma boa notícia e acredita que é possível flexibilizar o uso de máscaras em locais abertos.

No entanto, reforça que pessoas não vacinadas e imunossuprimidas devem manter a proteção. Já em locais fechados, ela defende seguir com o uso. “Nos locais de trabalho as máscaras são muito importantes para evitar os surtos”, diz.

Para o professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Alexandre Zavascki, a retirada da obrigatoriedade da máscara em locais ao ar livre deve ser avaliado para depois avançar para outras flexibilizações, como ambientes fechados.

Segundo o professor Fernando Rosado Spilki, da Feevale, o bom momento da pandemia se deve à vacinação. Em Porto Alegre, 95,4% da população acima de 5 anos recebeu, pelo menos, a primeira dose, conforme o Vacinômetro.

“Ambientes em espaços abertos e sem aglomeração será um alento para a população. Por outro lado, é preciso educar os moradores sobre a necessidade de uso para a parcela que necessita de mais cuidados. A liberação em ambientes fechados deve ser olhado com muita cautela”, diz.

Cenário

O coordenador da Vigilância em Saúde da SMS, Fernando Ritter, apresentou os dados epidemiológicos da Capital. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, houve redução de casos confirmados pela sexta semana epidemiológica consecutiva, com níveis equivalentes a abril de 2021 e setembro de 2020.

