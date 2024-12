Porto Alegre Prefeito de Porto Alegre vai a Brasília em busca de empréstimos internacionais

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2024

Sebastião Melo permanece fora da Capital até quinta-feira. (Foto: Cesar Lopes/PMPA)

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, desembarca nesta terça-feira (3) em Brasília para reuniões com representantes do governo federal. Na pauta, a tentativa de “destravar” mais de R$ 4 bilhões em empréstimos internacionais para projetos de infraestrutura e desenvolvimento social.

Na lista está o programa “Centro+4D” de investimentos em urbanização, saneamento, drenagem e qualificação de espaços públicos no Centro Histórico e 4º Distrito. Para isso, o chefe do Executivo municipal busca 162 milhões de euros (R$ 1,03 bilhão) do Banco Mundial (BIRD) e da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD).

Acompanhado do vereador e ex-secretário de Planejamento e Assuntos Estratégicos, Cezar Schirmer, Melo se reunirá com a procuradora-geral da Fazenda Nacional, Anelize Lenzi Ruas de Almeida. Também está prevista reunião com a nova diretora do Banco KFW em Brasília, Saskia Berling, sobre o Programa de Drenagem Urbana Resiliente às Mudanças Climáticas de Porto Alegre. Outras agendas devem ser confirmadas no início da manhã.

Educação

Na quinta-feira (5), Sebastião Melo participará de encontro com outros prefeitos eleitos e reeleitos para o comando de grandes metrópoles brasileiras. Com ele estará o chefe do Executivo municipal de Esteio (Região Metropolitana de Porto Alegre) em fim de mandato, Leonardo Pascoal, recentemente anunciado como secretário da Educação de Porto Alegre a partir de janeiro.

A programação prevê painéis e diálogos entre os gestores e líderes nacionais para tratar da qualidade do ensino público no País. Também devem comparecer ministros, governadores e presidentes de partidos.

Melo retorna a Porto Alegre na sexta-feira (6). Até quarta-feira (4), o comando da cidade estará a cargo do vice-prefeito Ricardo Gomes, que por sua vez viajará a São Paulo na quinta (5), após transmitir o cargo ao presidente da Câmara de Vereadores, Mauro Pinheiro (PP).

(Marcello Campos)

