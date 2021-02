Porto Alegre Prefeito de Porto Alegre vistoria áreas de lazer na praia do Lami

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Vistoria faz parte da decisão da gestão de priorizar a zeladoria da cidade. (Foto: Cesar Lopes/PMPA)

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, vistoriou neste domingo (14) as estruturas públicas oferecidas para os banhistas na praia do Lami, na Zona Sul da capital gaúcha. Além dos acessos à orla, o prefeito verificou as obras de melhorias que foram realizadas nos banheiros, calçadas, churrasqueiras e quiosques da região, assim como a instalação de lixeiras no local. Ao todo, 20 novos acessos à praia foram abertos. O prefeito também inspecionou as áreas de lazer e os campos de futebol.

“Acabei de tomar um belo banho no Lami, que é um lugar de lazer para todos. No nosso governo, já fizemos melhorias nas churrasqueiras, reformamos os quiosques e calçadas. Agora, a nossa Secretaria de Esportes colocou brinquedos para a criançada. Venham curtir o Lami, respeitando os protocolos e com distanciamento social”, disse Melo.

Na primeira semana do mês de janeiro, Melo já tinha percorrido a orla na Zona Sul e determinado serviços de melhoria de infraestrutura no Lami.

A vistoria faz parte da decisão da gestão de priorizar a zeladoria da cidade, buscando também parcerias para qualificar espaços públicos à população.

Acompanharam o prefeito de Porto Alegre os secretários municipais de Esportes, Antônio Carlos de Oliveira Pereira, o Kiko, e da Saúde, Mauro Sparta.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre