Brasil Prefeito de Teresina dá cabeçada em rival durante embate na TV

Por Redação O Sul | 10 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Dr. Pessoa (PRD), prefeito de Teresina, dá cabeçada em Francinaldo Leão (PSOL) durante debate realizado pela TV, na quinta-feira (8). (Foto: Reprodução de vídeo)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O prefeito de Teresina, Dr. Pessoa (PRD), deu uma cabeçada no candidato do PSOL à prefeitura da capital piauiense, Francinaldo Leão, durante o debate realizado pela TV Bandeirantes, na noite de quinta-feira (8).

Ambos debatiam frente a frente a saúde pública da cidade quando Pessoa, de 78 anos, encarou Francinaldo, que se preparava para fazer sua réplica, e o agrediu. Após o ato, os dois foram separados por integrante do staff do debate. O prefeito argumentou que o psolista teria cuspido nele, apesar de as imagens não captarem a suposta cusparada.

“Eu quero pedir desculpas, porque ele veio muito para cima, cuspindo, mas eu já pedi desculpas”, disse o prefeito quando retomou a palavra.

“Hoje, durante o debate, fui agredido pelo atual gestor de Teresina por fazer a pergunta que todo cidadão teresinense gostaria de ter feito: sobre o abandono da Saúde Pública de Teresina. Fui atacado por defender a nossa periferia, por dar voz a quem muitas vezes é silenciado”, escreveu Francinaldo.

“Cada agressão só fortalece a minha luta para garantir que cada cidadão seja ouvido. Seguirei forte e lutando por uma Teresina periférica com a força do seu povo”, complementou.

Quem é Dr. Pessoa?

Natural de Água Branca, no interior do Piauí, João Pessoa Leal, 78, é médico, formado pelo Centro Universitário Serra dos Órgãos.

Entrou para a política pela primeira vez em 2000, como vereador da capital piauiense, e foi reeleito em 2004, 2008 e 2012. Em 2020, foi eleito prefeito de Teresina.

Quem é Francinaldo Leão?

Natural de Porto, a 190 quilômetros de Teresina, Francinaldo Leão, de 49 anos, é motorista de aplicativo e militante do PSOL.

Candidatou-se a vereador da capital piauiense, sem sucesso, em 2008 e 2020. Em 2006, foi candidato a deputado federal pelo estado, mas também não se elegeu.

Eleições 2024

O primeiro turno das eleições municipais está marcado para o dia 6 de outubro. Nas cidades onde houver necessidade, o segundo turno será realizado no dia 27 de outubro.

A eleição para a Prefeitura de Teresina já conta com ao menos sete pré-candidatos e um candidato oficializado.

Veja posicionamentos

Dr. Pessoa

“O candidato a reeleição e prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, é vítima constante de ataques que ferem sua honra e dignidade. No dia 23 de julho, o prefeito divulgou uma carta aberta às autoridades policiais civis e federais onde denunciava as inverdades contra a sua gestão e vida pessoal, que acontecem desde o início do seu mandato e que se tornaram ainda mais intensas com a chegada do período eleitoral.

Sobre o debate entre os candidatos ocorrido, ontem, na TV Band, o prefeito voltou a sofrer ataques por parte dos candidatos que fazem uma oposição desmedida e sem ética, que tenta, a qualquer custo, desestabilizá-lo, com todo tipo de provocações.

O prefeito manteve sua postura calma e serena, até que, diante de mais uma provocação, ele reage a uma violência verbal de seu opositor. O prefeito é contra a violência, mas é humano e verdadeiro com seus sentimentos.

Dr. Pessoa pede desculpas à população de Teresina pela sua reação e, mais ainda, pelo baixo nível dos candidatos que fazem a oposição por meio de violência política velada e que chegam ao ápice das provocações em um espaço que deveria ser pautado no debate de ideias.”

PSOL Nacional

“ABSURDO! O atual Prefeito de Teresina e candidato à reeleição AGREDIU COM UMA CABEÇADA @francinaldopsol, candidato do PSOL, durante o #DebateNaBand.

Toda nossa solidariedade ao Francinaldo! Derrotaremos a truculência dessa bandidagem!”

Veja nota da diretoria do PSOL Teresina:

“Como presidente do PSOL Teresina, manifesto meu mais profundo repúdio à ação do Prefeito Dr. Pessoa, que agrediu covardemente o candidato do PSOL à Prefeitura de Teresina com uma cabeçada no rosto durante o debate na BAND Piauí.

Expresso total solidariedade a Francinaldo @francinaldopsol , que, de forma democrática e respeitosa, estava debatendo e denunciando, em nome do PSOL, a gestão desastrosa do atual prefeito, quando foi fisicamente agredido. Também lamentamos que a emissora responsável pelo debate não tenha tomado as devidas providências: o debate deveria ter sido interrompido, e o Prefeito, retirado!”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/prefeito-de-teresina-da-cabecada-em-rival-durante-embate-na-tv/

Prefeito de Teresina dá cabeçada em rival durante embate na TV

2024-08-10