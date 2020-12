Política Prefeito eleito de Porto Alegre realiza primeira reunião com futuros secretários

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2020

Sebastião Melo (E) e seu vice, Ricardo Gomes (D), tomam posse nesta sexta Foto: Reprodução/Facebook Sebastião Melo (E) e seu vice, Ricardo Gomes (D), tomam posse nesta sexta. (Foto: Reprodução/Facebook) Foto: Reprodução/Facebook

O prefeito eleito de Porto Alegre, Sebastião Melo, realizou, na manhã desta quarta-feira (30), a primeira reunião com os futuros secretários municipais. O encontro ocorreu de forma virtual.

Melo e os integrantes do seu governo discutiram as prioridades para o início da nova gestão, que começará nesta sexta-feira (1º). O próximo encontro com os secretários deve ocorrer no sábado (02), desta vez, de forma presencial.

Nesta quarta, o atual prefeito da Capital, Nelson Marchezan Júnior, afirmou que projeta entregar a gestão para o seu sucessor com R$ 201 milhões em caixa, com todas as despesas pagas e sem pendências para 2021.

