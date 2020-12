Porto Alegre Sebastião Melo toma posse como prefeito de Porto Alegre nesta sexta-feira

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A transmissão será ao vivo pelo Facebook da prefeitura. Foto: Alex Rocha/PMPA A transmissão será ao vivo pelo Facebook da prefeitura. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

O prefeito eleito, Sebastião Melo, e o vice, Ricardo Gomes, tomam posse na tarde desta sexta-feira (1º), para a gestão 2021/2024 à frente da Prefeitura de Porto Alegre. O evento de transmissão de cargo será no Largo Glênio Peres, às 18h, com restrição de público em decorrência da pandemia de Covid-19. No mesmo evento, os secretários municipais serão empossados. A transmissão será ao vivo pelo Facebook da prefeitura.

Mais cedo, às 15h, Melo e Gomes, assim como os vereadores eleitos, tomam posse em solenidade realizada na Câmara Municipal (avenida Loureiro da Silva, 255).

Pandemia

Devido aos protocolos de proteção contra o coronavírus, a equipe de transição adotou medidas de segurança sanitária. O evento será realizado em espaço aberto de 1,2 mil metros quadrados, haverá medição de temperatura na entrada, distanciamento entre as cadeiras, recomendação de não haver cumprimentos, disposição de álcool e higienização de microfones. Os convidados ficaram restritos a poucas autoridades. Serão disponibilizadas máscaras e álcool gel para higienização.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre