Por Flavio Pereira | 19 de junho de 2020

Prefeito de Gravataí, Marco Alba, ainda acredita em reversão do caso Mercado Livre. Foto: Reprodução Vídeo Foto: Reprodução Vídeo

Depois de emitir na tarde de sexta-feira uma nota bastante dura, criticando o governo do Estado, o prefeito de Gravataí Marco Alba (MDB) comentou o para esta coluna, que ainda acredita numa reversão da decisão grupo Mercado Livre, projeto no qual ele dedicou uma delicada costura para trazer para a sua cidade o grande centro de distribuição, um investimento, com movimentação estimada em R$ 450 milhões nos próximos cinco anos. O grupo Mercado Livre recuou, e desistiu de instalar-se em Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre, ao encontrar dificuldades no diálogo com a Secretaria estadual da Fazenda. Para o prefeito Marco Alba, ainda é possível reverter o quadro. “Com atitude e vontade política. Acho possível sim, mas é preciso uma demonstração de vontade politica através de uma atitude pessoal do Governador!”.

