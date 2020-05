Esporte Retorno do futebol: prefeito Nelson Marchezan Júnior concede entrevista ao vivo e exclusiva para a Rádio Grenal nesta quinta

Por Redação O Sul | 6 de Maio de 2020

O prefeito Nelson Marchezan Júnior falará sobre coronavírus e futebol. Foto: Cesar Lopes/PMPA O prefeito Nelson Marchezan Júnior falará sobre coronavírus e futebol. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

O prefeito Nelson Marchezan Júnior concederá entrevista ao vivo e exclusiva para a Rádio Grenal, da Rede Pampa, nesta quinta-feira (7), às 10h. O tópico principal da entrevista será a retomada do futebol dentro do atual cenário de pandemia e retomada gradual de atividades.

Após liberar o retorno dos treinos, o prefeito Nelson Marchezan Júnior se mostrou cauteloso sobre a volta das partidas de futebol. Enquanto isso, tanto Inter quanto Grêmio se reapresentaram nesta semana nos seus respectivos CTs (Centros de Treinamentos). Os clubes afirmam estar respeitando os protocolos de saúde definidos, como distanciamento, teste para coronavírus e sanitização diária dos CTs. Além disso, está sendo priorizada a separação dos atletas, dividindo-os em grupos de seis, obrigando, assim, que haja um rodízio por posição.

Sobre o retorno do Campeonato Estadual e também referente à outras pautas, o prefeito concederá entrevista ao vivo e exclusiva para a Rádio Grenal, nesta quinta-feira (7), às 10h, durante o programa Futebol Alegria do Povo, comandado pelos comunicadores Luiz Carlos Reche, Thiago Rocha e Italo Gall. Sintonize na frequência do FM 95,9 e não perca.

