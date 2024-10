Colunistas Prefeito Sebastião Melo anuncia reunião do secretariado e criação do Escritório de Transição

Por Flavio Pereira | 29 de outubro de 2024

O prefeito reeleito, Sebastião Melo, e a vice, Betina Worm, participaram ontem do programa Pampa Debates, na TV Pampa. (Foto: Arquivo pessoal)

O prefeito reeleito em Porto Alegre, Sebastião Melo, garantiu ontem que “somos um novo governo, mas este governo segue até dezembro”. Ao lado da vice-prefeita eleita, Betina Worm, Melo participou do programa Pampa Debates, apresentado pelo jornalista Paulo Sérgio Pinto, e antecipou algumas decisões que vai tomar nos próximos dias. O prefeito anunciou a convocação de uma reunião com o secretariado na quinta-feira (31). Segundo ele, “vamos reunir a equipe para um balanço geral sobre o que não pode faltar até o final do governo”. O prefeito anunciou ainda a instalação do escritório de transição, mesmo tendo ocorrido uma reeleição.

Melo explica como vai compor o governo

Sebastião Melo anunciou que vai começar a compor o governo: “Vamos conversar com partidos, vereadores. Precisamos fazer uma composição política e técnica. Tem gente que se elege na política e depois nega a política. Eu elejo a política e reconheço a política. Tem bons quadros nos partidos políticos e eles terão que ajudar a construir uma equipe que reúna bons técnicos e bons políticos”. Melo lembra que esse diálogo precisará ser feito sem pressa: “A gente sempre respeitou o tempo de cada um, o jeito de cada um. A decisão que for tomada agora vale pelos quatro anos. Então, temos de ter muito cuidado na formação do governo. Montar o governo tem que seguir o mesmo caminho, o mesmo cuidado que tivemos para montar a coligação”, afirmou.

Diálogo sobre a participação da vice-prefeita

Melo disse que ainda não conversou com a vice-prefeita, Betina Worm, sobre a composição do governo e sua eventual participação. “Essa é uma decisão que vamos conversar, mas é uma decisão que não está tomada, porque ainda não conversamos. Precisamos também conversar com os partidos”.

Lula fez campanha em seis cidades. Perdeu em três

Lula (PT) apostou em seis cidades onde participou de atos de apoio a candidatos no segundo turno das eleições no ultimo domingo (27). Das seis apostas, o presidente Lula obteve apenas três vitórias. Ele participou de atos em Fortaleza (CE), Natal (RN), Camaçari (BA), Mauá (SP), Diadema (SP) e na capital paulista. Perdeu em São Paulo, Diadema e Natal.

Vídeo mostra prefeito eleito de Canoas tirando maço de notas de R$ 100 da calça

O prefeito eleito de Canoas, Airton Souza (PL), aparece em um vídeo reproduzido hoje pela imprensa de todo o Brasil, mostrando o então candidato com um maço de notas de R$ 100 amarrados por um atilho de borracha. No vídeo, o dinheiro é retirado do interior da calça e entregue à pessoa que está ao seu lado dentro de um veículo. Em entrevista à RBS, Airton Souza disse ontem que não lembra quando o vídeo foi gravado e justificou que o dinheiro serviria para pagar despesas pessoais, que também não quis detalhar. Airton Souza disse na entrevista que o maço de dinheiro não tem relação com a campanha eleitoral e que não estava em sua cueca.

Vagas no Tribunal de Contas podem entrar na negociação da sucessão da Câmara

A Câmara poderá indicar dois nomes do Tribunal de Contas da União dentro da negociação para a sucessão do deputado Arthur Lira. O ministro Aroldo Cedraz se aposenta em 2026, e o posto dele deve ser negociado na sucessão da presidência da Casa. Já o mandato do ministro Augusto Nardes na Corte de Contas termina em 2027, mas há expectativa de que ele adiante a saída do órgão para concorrer em 2026 a um cargo eletivo no Rio Grande do Sul. O TCU é composto por nove ministros. Três são indicados pela Câmara e três pelo Senado. Outros três são escolhidos pelo presidente da República.

