Cláudio Humberto Boulos isenta Tarcísio com seus 72% nos presídios

Por Cláudio Humberto | 29 de outubro de 2024

Troféu nacional. (Foto: Divulgação)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

A contagem dos votos dos criminosos encarcerados, na disputa pela prefeitura de São Paulo, calou os críticos do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), que revelou interceptação de conversas telefônicas em que o “PCC” ordenava votos para o candidato de extrema-esquerda Guilherme Boulos (Psol), na disputa pela prefeitura paulistana. Boulos recebeu 72% dos votos da bandidagem que a sociedade meteu na cadeia, contra 20% de Ricardo Nunes (MDB).

Unanimidade

A “preferência” dos presos por Boulos foi tão ampla que no presídio de Pinheiro 4, na cidade de São Paulo, ele recebeu todos os votos.

A exceção

Como no primeiro turno, Nunes foi o mais votado apenas no presídio Rogério Gomes, onde cumprem pena policiais condenados: 32 a 3.

Reduto eleitoral

No primeiro turno, Boulos já havia contabilizado 48% dos votos dos presidiários de São Paulo.

Bons de sentença

Após a revelação de Tarcísio, impressionou a reação quase histérica de alguns veículos de comunicação clamando por “crime eleitoral”.

PSD já discute disputa pelo governo mineiro

Após eleger o maior número de prefeitos este ano, reelegendo inclusive o prefeito de Belo Horizonte, o PSD já inicia entendimentos para definir quem será seu candidato ao governo de Minas em 2026. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, está louco para ser o candidato de uma aliança que inclui o PT, atropelando o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que anda meio desanimado. Presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab avisou que a prioridade será candidatura própria.

Mantenha distância

O PSD avalia bem, após a repulsa nacional ao PT e seus puxadinhos. O PT só fez 35 prefeitos em Minas, o PV 3, Rede 2 e o PCdoB 1.

Quase dobrou

Em Minas, a eleição municipal animou o PSD. Saiu de 78 prefeituras em 2022 para 142 este ano. É o partido com mais prefeitos no Estado.

Não abre mão

Contra Pacheco pesa sua impopularidade, eleito por pouco em 2018. Ministro de Lula, Silveira também não é lá essas coisas, mas acha que é.

Aqui, não

Mais um Estado a não aderir ao “convênio” da Caixa para cobrar o novo DPVAT, ressuscitado por Lula, para tomar dinheiro dos cidadãos: o governador Claudio Castro confirmou que o Rio de Janeiro está fora.

Mundo da fantasia

Foi até engraçado observar “analistas políticos” ligados ao PT e a Lula criando versões curiosas para apontar que venceu a eleição quem a perdeu. Parecia um script distribuído em grupo de WhatsApp.

Derrotou o PT também

Derrotado em todo o País, no mais vexatório desempenho eleitoral da sua história, o PT de Lula não elegeu um só prefeito no Mato Grosso do Sul. É outra vitória atribuída à “baixinha e habilidosa” Tereza Cristina.

Fim do “pesadelo”

Fazem sucesso memes sobre a derrota do extremista de esquerda em São Paulo, de Lula choramingando pelo seu aniversário “sem boules” a Boulos acordando de um pesadelo: “foi horrível, sonhei que ia trabalhar”.

Fogão roubado

Diante de uma CBF sem força e desmoralizada, a Conmenbol irá tentar a todo custo que o Botafogo confirme seu favoritismo contra o Penharol, esta semana, para impedir sua presença na final da Libertadores.

Receita trágica

O deputado Osmar Terra (MDB-RS) lamentou o recorde mundial por mortes por dengue no Brasil. “A incompetência do Ministério da Saúde de Nísia Trindade terminou nessa tragédia e nesse triste recorde”, disse.

Federação de rejeitados

Puxadinho do PT, o Psol de Boulos lidera a lista de partidos de esquerda que não elegeram um só prefeito, dos 5.565 cargos em disputa. Entre os partidos que ficaram no ora-veja estão PSTU, PCB, PCO e UP.

Anistia na pauta

Se governistas não conseguirem melar, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara deve votar nesta terça (29) o projeto que anistia presos pela baderna de 8 de janeiro de 2023.

Pensando bem…

…técnico de time que toma goleada é demitido. E presidente de partido?

PODER SEM PUDOR

Troféu nacional

Quando esteve em Fortaleza para inaugurar o Castelão, primeiro estádio concluído para a Copa do Mundo, Dilma Rousseff foi convidada a conhecer o museu do futebol. O cicerone, governador Cid Gomes (PSB), mostrou-lhe um troféu e contou que era o primeiro título nacional do futebol cearense. O azar de Gomes é que estava ao lado de Dilma o governador do DF, Agnelo Queiroz (PT), botafoguense doente e grande conhecedor do tema. “⁠Título nacional, Cid? Que título é esse?”, perguntou Agnelo, desafiador. Encabulado, Cid Gomes entregou os pontos, falando baixo: “Quarta divisão…” Dilma reagiu com sonora gargalhada.

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

@diariodopoder

2024-10-29