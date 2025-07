Prefeito Sebastião Melo e Secretário Cezar Schirmer, ontem no Seminário Centro+, no salão do Plaza São Rafael. (Foto: Arquivo pessoal)

O centro de Porto Alegre tem uma potencialidade enorme, mas não adianta investir se não tiver gente morando”, afirmou o prefeito Sebastião Melo.

O prefeito participou, ao lado do Secretário de Planejamento e Gestão Cezar Schirmer, da abertura do Seminário Centro+, voltado à construção colaborativa do futuro do Centro Histórico. Depois de falar aos participantes, Melo conversou com os jornalistas. Avaliou que “evoluímos mito desde o primeiro mandato” e citou várias intervenções feitas na cidade, envolvendo investimentos que alcançam 80 milhões.

Sebastiao Melo disse que “não adianta investir e não gente morando. O Centro precisa vivência urbana. Espaço urbano que não é ocupado pelos ocupados, os desocupados tomam conta”, afirmou.

O prefeito avalia que “ , estamos muito melhor do que estávamos em 2024”, relacionando uma série de medidas de proteção as enchentes que envolvem recuperação de comportas, casas de bombas, destacando os projetos “sob o ponto de vista de macro e micro drenagem, que são duas coisas que caminham juntos: tirar agua da cidade quando chover muito, e não permitir que a água entre na cidade”.

Schirmer anuncia que o Esqueletão finalmente vai desaparecer

O “Esqueletão”, prédio de 19 andares inacabado e abandonado na Rua Marechal Floriano Peixoto desde a década de 1950, finalmente será completamente demolido. , o Secretário de Planejamento e Gestão informou ao colunista que a previsão inicial, de terminar a demolição rapidamente, com o uso de explosivos, sofreu alteração: por razões de segurança, a demolição continuará sendo feita manualmente, o que demandará mais quatro meses de trabalho.

Governo Lula só liberou 20% das Emendas Parlamentares

Parlamentares reclamam que o governo Lula liberou até agora, apenas R$ 10,1 bilhões das emendas em 2025. Os dados constam do Siop (Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento), em consulta feita -feira (21).Esta reserva de recursos para o Congresso representa 20% dos R$ 50,3 bilhões separados para o ano de 2025.

Comparativo: emendas x orçamento do RS

Para efeito de comparação com a rubrica de R$ 50,3 bilhões destinadas às emendas parlamentares, os números do orçamento do Estado do Rio Grande do Sul estimam receitas totais de R$ 83,8 bilhões e despesas de R$ 86,6 bilhões. O valor das emendas (RS 50,3 bilhões) se assemelha ao valor estimado para arrecadação total no estado, do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para 2025, de R$ 53,6 bilhões.

Líder da Oposição na Câmara, deputado Zucco anuncia manifestações nacionais em

O deputado federal Zucco (PL), líder da Oposição na Câmara, está divulgando a mobilização nacional “Fora Lula e Moraes”, dia , uma -feira. Em Porto Alegre, o ato público está convocado no Parcão, 15 horas.

Em São Paulo, Tarcísio prepara crédito especial para empresas afetadas pelo tarifaço

O Governador Tarcísio de Freitas anunciou que o estado de São Paulo estuda a criação de duas medidas voltadas a empresas impactadas pelo tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometido para começar em 1° de agosto:

– Tem duas providências que a gente vai fazer. Uma é aumentar o fundo garantidor, para dar crédito a esses setores que são mais afetados, a gente vai uma linha de crédito mais vigorosa com juros subsidiados – afirmou o governador.

Voto divergente de Luiz Fux considera que não há fundamentação concreta para restrições: “confronta-se com a cláusula pétrea da liberdade de expressão”.

O colunista destacou alguns tópicos extraídos do voto divergente do ministro do STF Luiz Fux às medidas cautelares impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro pelo relator, ministro Alexandre de Moraes, no âmbito da Petição 14.129:

“8. Destaque-se que parte das medidas cautelares impostas, consistente no impedimento prévio e abstrato de utilização dos meios de comunicação indicados na decisão (todas as redes sociais), confronta-se com a cláusula pétrea da liberdade de expressão. Nesse ponto, colhem-se aos ensinamentos do Ministro Celso de Mello na jurisprudência desta Corte.