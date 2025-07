Cláudio Humberto Paralisia de Lula faz governadores procurar Trump

Por Cláudio Humberto | 23 de julho de 2025

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Governadores estão preocupados com a falta de credibilidade da diplomacia do governo Lula (PT), contaminada pelo ativismo ideológico, por essa razão o governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), iniciou consultas ao Fórum de Governadores a fim de definir uma comitiva que os represente em tratativas em nome do Brasil, em Washington. A idéia é tentar que os governadores sejam recebidos pelo próprio presidente Donald Trump, a fim de negociarem um adiamento do tarifaço de 50%.

Punição injusta

Os governadores querem mostrar a Trump que o tarifaço de 50% pune quem trabalha e produz, e não aqueles que motivaram a medida.

Mesa de alto nível

A idéia é fazer o que o Itamaraty controlado pelo ativismo petista não consegue: estabelecer negociação de alto nível com o governo Trump.

Parceiro ignorado

Para a vice-governadora, Celina Leão, que revelou o plano de Ibaneis, o governo Lula negligenciou o nosso segundo maior parceiro comercial.

Brasil sem liderança

Para Celina, o Brasil vive momento grave e não há um líder capaz de administrar a crise e negociar uma saída dessa enrascada.

Hoje falido, Correios já esteve entre os melhores Relatório de auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU) justifica o orgulho que os brasileiros já tiveram dos Correios, que hoje, sob desastrosa gestão petista, não consegue fechar as contas. O processo, relatado pela ministra Ana Arraes, já aposentada, mostra, entre 2007 e 2019, taxa de entrega de encomendas dentro do prazo em 98,64%, superando postais de países europeus, como Alemanha (98%), Japão (98,60%), Canadá (95,80%) e Portugal (95%) e Irlanda (96%).

Sem rota

Encomendas internacionais, que hoje batem recorde de atraso, tiveram entregas dentro do prazo, naquele período, em 99,16% dos casos.

Já foi bom

O relatório destaca a pujança dos Correios, que no primeiro semestre de 2019 arrecadaram R$4,3 bilhões só com encomendas.

Insolvência

A situação hoje é preocupante. Neste primeiro trimestre do ano, a estatal já registrou déficit de R$1,7 bilhão.

Mãozinha para Ometto

A Cosan, de Rubens Ometto, ganhou mãozinha da Agência Nacional do Petroleo (ANP), que com sua lista de empresas a serem multadas por não terem comprado certificados de descarbonização (CBios). Só que a Raízen, da Cosan e da Shell, é uma das líderes desse mercado.

Luta para sobreviver

A Cosan enfrenta crise grave e precisa de recursos para pagar dívida de mais de R$ 60 bilhões. A pressão para distribuidoras comprarem CBios ocorre quando a Cosan luta para aumentar o faturamento.

Muito empenho

Decisão do presidente da Câmara, Hugo Motta, que proibiu sessão na Comissão de Segurança para votar moção de solidariedade a Bolsonaro indignou o PL. Motta assinou a proibição de fora do Brasil.

Novo Meira Mattos

A decepcionante atuação do presidente da Câmara inspirou a ironia de um veterano: “Hugo Motta queria ser Ulysses Guimarães, mas não vai ser nem Adauto Lúcio Cardoso. É o novo Coronel Meira Mattos”.

Quem governa

Ao menos nos EUA ainda é possível criticar membros do STF. Jason Miller, conselheiro de Donald Trump, diz: “[Alexandre de] Moraes quer que o mundo inteiro saiba que ele governa o Brasil, não Lula”.

Defesa da liberdade

Em vídeo que viralizou, o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) encarou repórteres, na Câmara, para esclarecer que a defesa da liberdade não é só uma causa da direita: “Defendemos até a liberdade de vocês, jornalistas de esquerda. É a liberdade de vocês, idiotas!”

Sem controle

Defesa de Jair Bolsonaro disse o óbvio ao explicar as imagens que circulam nas redes sociais: o ex-presidente não postou, não pediu e não tem controle sobre atos de terceiros.

Outra tragédia

Segundo Estado que mais deve sofrer com o tarifaço dos EUA, o Rio Grande do Sul pode viver “uma segunda enchente” se a crise for pra frente. A projeção é do presidente da Fiergs Claudio Bier.

Pensando bem…

…Lula disse que ia colocar o pobre no orçamento, mas não contou que era na parte do corte.

Poder sem Pudor

Primeiro os meus

O gente boa Alceu Collares (PDT-RS) discursava contra o aumento dos deputados para R$21 mil quando ouviu o aparte de Philemon Rodrigues (PTB-PB): “Se não quer o aumento, faça doação para entidades de idosos da Paraíba.” Collares estraçalhou: “Isto é jeito de fazer aparte, deputado? Se é de dar para os seus velhinhos, dou antes para os meus.” O plenário foi às gargalhadas.

Cláudio Humberto

@diariodopoder

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

