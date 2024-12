Colunistas Prefeito Sebastião Melo encerra nesta sexta-feira agenda positiva em Brasília

Por Flavio Pereira | 6 de dezembro de 2024

Prefeito reeleito de Porto Alegre, Sebastião Melo, também esteve na Câmara dos Deputados. (Foto: Divulgação)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

Sebastião Melo deixou costuradas quatro operações de crédito importantes para a capital gaúcha. Duas operações nacionais e duas internacionais. Como dependem de aval do Ministério da Fazenda e do Senado, Melo acertou com os três senadores gaúchos – Paulo Paim (PT), Luis Carlos Heinze (PP) e Hamilton Mourão (Republicanos) o compromisso de assumirem a relatoria destes pedidos que precisam ser aprovados pelo Senado Federal. Outras operações em andamento, para as quais o prefeito havia pleiteado uma prorrogação ou renegociação, não obtiveram êxito e a maioria vence em dezembro. Ele pretende compensar a falta de recursos, com emendas da bancada gaúcha e emendas parlamentares individuais no próximo ano. Para isso, esteve na Câmara dos Deputados, conversando com integrantes da bancada gaúcha. O prefeito vai retornar a Brasília ainda na próxima semana, para acompanhar de perto o desfecho dessas operações antes do início do recesso.

Composição do futuro governo

Ontem, Melo participou de encontro com prefeitas e prefeitos eleitos e reeleitos de cidades com mais de 500 mil habitantes, na sede do B Hotel, em Brasília. A programação iniciou pela manhã, com a presença do Ministro da Educação, Camilo Santana, governadores e lideranças nacionais, e incluiu painéis e debates sobre estratégias para fortalecer a Educação Básica e elevar a prioridade desta pauta nas gestões municipais. Em meio à agenda em Brasília, o prefeito também trabalha a construção do seu futuro governo, que precisará abrigar os partidos que lhe garantiram apoio. Sebastião Melo disse ao colunista que vai exigir dos partidos, um compromisso na indicação para os espaços de gestão: os nomes indicados precisam ter um currículo identificado com as áreas de atuação.

“Tenho uma biografia a zelar, e embora respeite os partidos aliados, serei criterioso no preenchimento destes espaços no governo” disse o prefeito Sebastião Melo em conversa com o colunista.

Bancada gaúcha assegura R$ 528 milhões para o RS

A Bancada Gaúcha definiu ontem, em Brasília, a lista de iniciativas prioritárias para 2024 que vão contar com apoio do grupo e receber aporte de R$ 528 milhões. São 11 emendas que incluem custeio hospitalar, fomento ao setor agropecuário, enfrentamento à criminalidade, assistência social, pavimentação asfáltico, além de reformas. Ata de validação das emendas foi publicada nesta quinta-feira (5).

Detalhamento das emendas

Na lista constam R$ 180 milhões para manutenção dos serviços de alta e média complexidade hospitalar, R$ 150 milhões para aquisição de máquinas e equipamentos agropecuário e R$ 30 milhões para compra de veículos e equipamentos para o sistema de justiça e segurança pública. Os senadores e deputados gaúchos também aprovaram a destinação de R$ 45 milhões para assistência social e R$ 27 milhões para os institutos federais de educação. Para infraestrutura serão injetados os R$ 96 milhões restantes para obras, como as travessias de Ijuí e Santa Maria, o trecho rodoviário de Porto Alegre – Novo Hamburgo. Soma-se aos esforços a reforma do aeroporto de Santa Rosa e de um hospital na capital, além das pontes de Nova Roma do Sul – Nova Pádua e a do Rio Jacuí.

Senador Luis Carlos Heinze garante emendas para saúde e Santa Casa de Porto Alegre

Cotas individuais: o senador Luis Carlos Heinze anunciou também R$ 15,5 milhões para o custeio de hospitais, aquisição de maquinário agrícola, viaturas, pavimentações de rodovias, ponte, além da manutenção dos serviços de assistência social e dos institutos federais. Entre as pavimentações estão a duplicação da BR-285 – considerando o perímetro urbano de Ijuí, a Transcampesina, estrada Natalino, Transcitrus e a construção de ponte. Heinze também destinou R$ 2,5 milhões para reforma e modernização da Santa Casa de Porto Alegre.

Deputados lançam Frente Parlamentar em Defesa da Liberdade de Expressão

Foi lançada ontem em Brasília, a Frente Parlamentar em Defesa da Liberdade de Expressão, que será presidida pela deputada Julia Zanatta (PL-SC). O grupo pretende acompanhar propostas legislativas sobre o tema, especialmente em meio ao debate sobre a regulação das redes sociais.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

