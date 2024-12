Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 6 de dezembro de 2024

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP). (Foto: EBC)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Plano B

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) sinalizou nesta semana que pode se apresentar como “plano B” para a próxima eleição presidencial, caso seu pai, Jair Bolsonaro, não consiga concorrer. Ainda que “se voluntariando” ao pleito, o parlamentar destaca que não é pré-candidato ao Planalto e que o ex-presidente permanece sendo o “plano A” para 2026.

Troca desvantajosa

Apesar das projeções hipotéticas de Eduardo Bolsonaro sobre 2026, aliados de Jair Bolsonaro apostam que o ex-presidente não deve lançar nenhum de seus filhos na corrida pelo Planalto, mesmo que não consiga concorrer. Correligionários avaliam que o ex-mandatário não correria o risco de colocá-los na disputa pelo Executivo e perder a chance de reeleição “quase garantida” nos cargos que eles já ocupam no Congresso.

Esperança no horizonte

A vinda da presidente da Comissão Europeia, Úrsula von der Leyen, ao Uruguai nesta quinta-feira para participar da cúpula do Mercosul aumentou as esperanças do presidente Lula sobre a assinatura do tratado de livre comércio entre os blocos. Ao pousar no país sul-americano, a líder europeia afirmou que a “linha de chegada” do acordo está “à vista”.

Obstáculos no caminho

Mesmo com o otimismo gerado com as falas de Úrsula von der Leyen, o governo brasileiro teme que o presidente argentino, Javier Milei, atrapalhe a conclusão do acordo UE-Mercosul. Há também receio em relação à influência do presidente francês, Emmanuel Macron, nas negociações, o qual considera a finalização do tratado como “inaceitável”.

Flexibilização armamentista

Respondendo à pressão da “bancada da bala”, o ministro da Justiça Ricardo Lewandowski sinalizou nesta semana a assinatura de um novo decreto de regulamentação sobre armas. A medida deve flexibilizar a legislação imposta aos clubes de tiro no ano passado, voltando a permitir o funcionamento de estabelecimentos do gênero instalados próximos a escolas.

Regulamentação da IA

A Comissão Temporária Interna do Senado sobre Inteligência Artificial aprovou nesta quinta-feira o projeto de lei que regulamenta a tecnologia no Brasil. Enviado para apreciação no plenário, o texto seria votado nesta quinta-feira pelos senadores, mas teve a análise adiada para a próxima semana após falta de acordo entre as lideranças partidárias.

Voo para a Liberdade

A Câmara validou nesta quinta-feira o projeto dos deputados Alex Manente (Cidadania-SP) e Amom Mandel (Cidadania-AM), que cria o programa “Voo para a Liberdade”, destinado ao combate do tráfico de pessoas em aeronaves e aeroportos. Enviada ao Senado, a matéria prevê a realização de campanhas para orientar passageiros a detectarem atitudes suspeitas ligadas a atividades do gênero.

Pioneirismo feminino

O Supremo Tribunal Militar elegeu nesta quinta-feira a ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha para a presidência da Corte. Único nome feminino integrado à composição do tribunal, a magistrada será a primeira mulher na história a comandar a instituição militar.

Comissão concluída

A Comissão Temporária Externa do Senado criada para acompanhar as ações de enfrentamento às enchentes no RS aprovou nesta quinta-feira seu parecer, relatado pelo senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS). O documento reúne uma série de dados sobre os impactos do evento climático de maio, além de para reestruturação e medidas legislativas que ajudem a evitar episódios similares.

Promoção de bombeiros

O governador Eduardo Leite participa nesta sexta-feira, em Canoas, da cerimônia de formação de 295 agentes para a promoção a segundo-sargento do Quadro de Praças Bombeiro Militar. O líder estadual aproveitará a solenidade para a entrega de 36 viaturas, adquiridas com investimento de R$35 milhões, as quais serão distribuídas para todo o Estado.

Consulta Popular

Encerra nesta sexta-feira o prazo de votação da Consulta Popular 2024, destinada à definição de prioridades regionais para o Orçamento do RS. O processo conta com investimento de R$60 milhões na edição deste ano, a ser distribuído entre as 28 regiões dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento do Estado.

Prefeito em investigação

Reeleito nas eleições municipais de outubro, o prefeito de Júlio de Castilhos (RS), Bernardo Dalla Corte, segue sendo investigado pelo Ministério Público Eleitoral por suposta prática de crime eleitoral no pleito deste ano. O chefe municipal teria utilizado a Secretaria de Agricultura da cidade para distribuir alimentos e materiais a eleitores durante a campanha.

Reaparelhamento de defesa

O Ministério Público do RS assinou nesta quinta-feira um convênio com o governo gaúcho para repassar recursos do Fundo para Reconstituição de Bens Lesados ao reaparelhamento da Defesa Civil. O montante previsto, de R$4,6 milhões, visa aprimorar a estrutura da entidade para tornar mais rápida e eficiente a resposta a possíveis desastres naturais.

Homologação de inscrições

O governo gaúcho homologou 56,2 mil inscrições no processo seletivo simplificado de contratação de 2.052 servidores temporários para atuarem na Administração Direta do Executivo. Ao todo, 86,2 mil cidadãos haviam manifestado interesse na seleção, dos quais cerca de 30 mil não avançaram por falta de documentação.

Cooperação obrigatória

O Tribunal de Justiça do RS determinou nesta semana que a CEEE Equatorial e um conjunto de empresas de telefonia participem semanalmente dos mutirões promovidos pela prefeitura para retirada de fios que estão fora de uso. A determinação surge frente à queixa do Executivo municipal sobre a redução significativa da participação das entidades nas ações conjuntas, prejudicando seu andamento.

Investir em POA

Investidores e empresas da Capital participaram nesta quinta-feira do webinar “Como Investir em Porto Alegre”, promovido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, em parceria com a Câmara Americana de Comércio. O encontro abordou uma série de temáticas pertinentes aos interessados na instalação de novos empreendimentos na cidade, sob a ótica de modernização e simplificação realizada no ambiente de negócios local.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Panorama Político

2024-12-06