Por Bruno Laux | 6 de dezembro de 2024

Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. (Foto: Paulo Garcia/ALRS)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Indústria de defesa

O deputado Gustavo Victorino (Republicanos) reuniu-se nesta quinta-feira em Brasília com o General Edson Pujol e demais representantes do Exército brasileiro para dialogar sobre ações de fomento à indústria de defesa e segurança. Presente na capital federal para a 8ª Mostra BID Brasil – Feira Nacional de Defesa e Segurança, o parlamentar teve a oportunidade de conhecer junto aos militares um conjunto de veículos e equipamentos de combate desenvolvidos com tecnologia nacional, os quais considera importante para o incremento do setor produtivo do Brasil. “Importante dialogar com o setor sobre o ambiente favorável que o Rio Grande do Sul apresenta para a instalação de indústrias de defesa e segurança, entre outros investimentos, no incentivo ao desenvolvimento tecnológico nacional e a economia gaúcha”, destaca o parlamentar.

Quadro especial

Em paralelo à comemoração dos 183 anos da Polícia Civil do RS, celebrado em 3 dezembro, a deputada Delegada Nadine (PSDB) apresentou no Legislativo gaúcho um projeto de lei complementar para a criação de um quadro especial destinado aos servidores da corporação que estejam na última classe e em abono permanência. A medida visa liberar as vagas de última classe para permitir a progressão da carreira dos servidores com mais celeridade, demandada há tempos pela entidade de Segurança Pública. “A busca é por um reconhecimento devido e mais rápido aos servidores, valorizando assim todo o trabalho efetuado à sociedade”, afirma Nadine.

Gratidão ao Legislativo

O presidente da Federação Varejista do RS, Ivonei Miguel Pioner, ocupou a Tribuna Popular da Assembleia gaúcha nesta quinta-feira para agradecer ao Legislativo estadual pelo trabalho realizado em 2024 em prol do setor de comércio e serviços, além das ações desempenhadas durante as enchentes de maio. O líder empresarial destacou o papel dos deputados e frentes parlamentares na defesa de pautas desse ano e mencionou a relevância do apoio da Casa à luta pelo não aumento de impostos. “Ao refletir sobre o ano de 2024, reconhecemos os desafios significativos que enfrentamos, especialmente as adversidades causadas pelas enchentes que impactaram diversas regiões do nosso estado, onde vidas foram perdidas. E a destruição material também tomou proporções inimagináveis”, pontuou Pioner.

Bronzeamento artificial

A Comissão de Defesa do Consumidor do Parlamento estadual recebeu nesta semana um grupo de empreendedores do ramo de bronzeamento artificial, que sugeriram um projeto de lei para autorizar o funcionamento de estabelecimentos do gênero no âmbito do RS. Lideranças do setor destacaram o papel dos equipamentos para o tratamento de doenças de pele, como psoríase e vitiligo, além dos benefícios da prática com fins terapêuticos e o aumento do mercado informal do setor em âmbito nacional, apesar de proibição da Anvisa. O deputado Dr. Thiago Duarte (União), presidente do colegiado, se comprometeu em promover uma reunião com os representantes do segmento para trabalhar na redação de uma proposta legislativa.

Ponte na Serra

O deputado Guilherme Pasin (PP) celebrou nesta quinta-feira nas redes sociais a inclusão do projeto de construção da ponte entre Nova Roma do Sul (RS) e Nova Pádua (RS) nas emendas da bancada gaúcha para 2025. O parlamentar destaca que a estrutura, a ser viabilizada com mais de R$17 milhões em investimentos, representará um marco para a região serrana do Estado, substituindo o acesso por balsa e trazendo mais mobilidade, segurança e desenvolvimento. “Seguiremos acompanhando cada etapa dessa conquista para garantir que as obras comecem em 2025 e que essa ponte histórica beneficie toda a Serra”, afirma Pasin.

2024-12-06