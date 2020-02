Colunistas Prefeitos defendem mais diálogo sobre a questão tributária

Por Flavio Pereira | 15 de fevereiro de 2020

Presidente da CNM, Glademir Aroldi, mostra-se preocupado com a forma como a questão tributária vem sendo debatida. (Foto: CNM/Divulgação)

“A proposta para que os estados reduzam o ICMS incidente sobre os combustíveis inviabilizaria todos os estados e municípios brasileiros”, avalia o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Glademir Aroldi. Ele conversou ontem com o colunista durante a Assembleia de Verão, promovida pela Famurs, em Capão da Canoa. O dirigente da CNM adverte que o debate iniciou de maneira equivocada e sugere também uma discussão sobre o preço do combustível que sai da refinaria, que é o ponto de partida para a tributação aplicada pela União, estados e municípios.

A divida na saúde

O governador Eduardo Leite levou esta semana aos prefeitos reunidos na Assembleia de Verão, em Capão da Canoa, um relato sobre as dificuldades que encontrou logo ao assumir o governo. Uma delas foi o passivo dos repasses na área da saúde, que incluiu valores desde 2014 que não puderam ser empenhados e ficaram de fora do acerto feito com os municípios. A dação em pagamento de bens imóveis do estado para facilitar este encontro de contas é uma das saídas encontradas no momento.

Divida de quase meio bilhão

Embora o governador tenha colocado os repasses em dia, os valores retroativos a 2014 permanecem em aberto. O presidente da Famurs, prefeito de Palmeira das Missões, Dudu Freire, calcula que o passivo do Estado com as prefeituras alcance hoje R$ 478 milhões.

Obra terminada apos 40 anos

Ministro da Infraestrutura, Tarciso de Freitas tinha razão ontem na euforia por ter concluído, com apoio do Batalhão de Engenharia e Construção do Exército, em um ano, a obra que aguardou 40 anos desde que foi lançada no governo do presidente Ernesto Geisel. A pavimentação dos últimos 51 Km da BR-163/PA no trecho Cuiabá-Santarém, vai beneficiar o setor produtivo, moradores da região e transportadores de cargas. Até então, os caminhoneiros enfrentavam filas de dez dias para atravessar o trecho.

Jair Bolsonaro incentivando a Aliança

A Aliança pelo Brasil realiza neste sábado, a partir das 14h30min, no auditório da Assembleia Legislativa, o seu simpósio para avaliação das etapas de criação do novo partido. Além de lideranças nacionais, o encontro terá uma palestra do ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral e atual secretário-geral da Aliança, Admar Gonzaga.

Bolsonaro ao vivo

A atração especial, sem dúvida, será a live que o presidente da República, Jair Bolsonaro, fará desde o Rio de Janeiro, para os participantes do encontro.

