Ciência Farid Germano defende espaço preferencial para autistas no transporte público

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2020

Vereador Farid Germano propôs sinalização preferencial para autistas no transporte público. Foto Ederson Nunes/CMPA

O vereador Farid Germano Filho (DEM) alertou sobre uma questão importante no transporte público da capital gaúcha: ‘há a necessidade de adaptar locais apropriados para portadores de autismo.” Farid informou ter sido procurado por familiares de autistas, e propôs a utilização de um alerta no adesivo para indicar o espaço preferencial, da mesma maneira que já existe para gestantes e idosos. Segundo ele, a falta destas placas causa constrangimento aos autistas e seus familiares, pois alguns, jovens,não apresentam sinais externos desta enfermidade. “Eu, trago a importância do projeto de lei que vai estabelecer esse espaço para os autistas,”afirmou.

