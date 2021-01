Saúde Prefeitos se reúnem nesta quinta-feira com o ministro da Saúde para debater início da vacinação

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2021

É esperada a participação de mais de 100 chefes de poder Executivo local para falar sobre o planejamento da imunização Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil É esperada a participação de mais de 100 chefes de poder Executivo local para falar sobre o planejamento da imunização. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A FNP (Frente Nacional de Prefeitos) e mais de 100 chefes de Executivo de municípios do País se reúnem nesta quinta-feira (14) com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para debater pontos emergenciais para o início da vacinação contra a Covid-19. A pauta inclui assuntos como calendário de imunização, planejamento e logística de aquisição e distribuição de insumos.

O grupo será encabeçado pelo presidente da FNP, o prefeito de Campinas (SP), Jonas Donizette (PSB), que estará na sede do Ministério em Brasília para a reunião, marcada para as 10h30min. A expectativa é que também participem de forma virtual mandatários de todas as capitais do País e cidades médias, incluindo o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo.

Donizette afirmou que há dois objetivos principais no encontro. O primeiro é colocar a estrutura das cidades à disposição do ministério, já que agentes do SUS (Sistema Único de Saúde) em nível local serão os responsáveis pela aplicação das vacinas, como hoje já acontece em relação a imunizantes contra outras doenças.

O segundo objetivo é criar um canal de comunicação com o ministério específico sobre a Covid-19, para que as cidades possam apontar suas dificuldades e estabelecer uma agenda de reuniões periódicas com técnicos da pasta para, dessa forma, colocar de pé o esquema da vacinação.

Donizette afirma que a União e Estados acabaram centralizando o debate em torno da vacina, o que deixou os municípios mais afastados da discussão. “Os prefeitos querem participar e saber o que está acontecendo. Na briga do rochedo com a maré, quem sofre é o marisco”, afirmou.

Os prefeitos também desejam saber datas, ainda que a FNP não coloque esse como o principal objetivo do encontro. “Queremos um posicionamento urgente sobre como e quando se dará a imunização dos brasileiros”, afirmou Donizette no Twitter na quarta-feira (13). A FNP reúne as 406 cidades do país com mais de 80 mil habitantes, o que representa todas as capitais, 61% da população e 75% do PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil.

Início em janeiro

Nesta quarta-feira (13), o ministro Eduardo Pazuello garantiu que a vacinação será iniciada em janeiro. “Vamos vacinar em janeiro”, afirmou durante pronunciamento em Manaus (AM), ao destacar que serão usadas 8 milhões de doses dos imunizantes desenvolvidos pela Universidade de Oxford/AstraZenca e pelo Instituto Butantan/Sinovac.

A Anvisa anunciou que fará reunião de diretoria colegiada no domingo (17) para decidir sobre pedidos de uso emergencial das vacinas Coronavac e de Oxford/AstraZeneca. O início da vacinação no país depende do aval do órgão regulador.

