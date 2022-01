Porto Alegre Prefeitura amplia o atendimento do transporte público no 4º Distrito em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Objetivo é para melhor atender passageiros, trabalhadores e promover o desenvolvimento urbano na região do 4° Distrito da Capital Foto: PMPA/Divulgação Objetivo é para melhor atender passageiros, trabalhadores e promover o desenvolvimento urbano na região do 4° Distrito da Capital. (Foto: PMPA/Divulgação) Foto: PMPA/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A prefeitura de Porto Alegre, por meio da SMMU (Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana) e EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), vai ampliar o atendimento do transporte coletivo para melhor atender passageiros, trabalhadores e promover o desenvolvimento urbano na região do 4° Distrito da Capital.

A partir desta segunda-feira (10), a linha C5 Circular 4º Distrito/Moinhos de Vento, com saída no terminal Borges de Medeiros, tem alteração no itinerário e passa a atender novos trechos da região.

“É mais um incentivo para o desenvolvimento do 4º Distrito. A ampliação, além de responder a requisitos técnicos da EPTC, é um retorno positivo ao pedido da comunidade para a prefeitura de reforçar o atendimento na região”, salientou o secretário da SMMU, Matheus Ayres.

O novo trajeto da linha C5, que recentemente teve ampliação no horário da madrugada, passa a atender também as avenidas Farrapos, A.J.Renner, ruas Dona Teodora, Francisco Mentz (DC Navegantes), Lauro Muller, Dona Margarida, Santos Pedroso, av. Pres. Franklin Roosevelt e av. São Pedro, antes de chegar ao traçado original através da rua Voluntários da Pátria.

Além da C5 Circular, as seguintes linhas terão alteração:

Dias úteis a partir de 10 de janeiro

Linha 254.3 – Após às 19h, o lado Norte da Oscar Pereira passa a ser realizado com a operação da linha 254.3 Canudos/1º de Maio/Glória. Horários do bairro ao Centro: 19h,19h30, 20h15 e 21h15. Horários do Centro ao bairro: 19h40, 20h10, 20h55 e 22h.

Linha 627 e 627.6 – Ampliação da oferta passando para 74 viagens por dia, sendo 37 por sentido. No sentido bairro ao Centro, as viagens das 20h30, 21h30, 22h30 e 23h18 serão operadas pela linhas 627.6 Agostinho/Fiergs até F. Ferrari, em atendimento aos comércios da Havan e Stok Center.

As tabelas horárias são disponibilizadas no site da EPTC e a localização, em tempo real, de cada linha pode ser acessada na função GPS do aplicativo do TRI.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre