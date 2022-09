Porto Alegre Prefeitura conclui série de encontros sobre a rede cicloviária de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2022

Reuniões incluíram conversas com shoppings, cicloativistas, ciclistas, comerciantes, Câmara de Vereadores, conselhos municipais e representantes da saúde e educação. (Foto: Leonardo Holdebaum / SMOI PMPA)

Nesta quinta-feira (15) a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMMU) de Porto Alegre realizou mais uma reunião sobre a expansão e revisão da malha cicloviária. O sétimo e último dos encontros setoriais sobre o tema aconteceu no auditório da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e reuniu representantes de shopping centers.

“Fechamos os encontros setoriais com as contribuições dos gestores de grandes centros comerciais. Agora, nossa equipe irá reunir o que recebemos de todas as categorias que participaram dos encontros para que possamos ajustar o nosso planejamento e apresentá-lo no seminário que vamos realizar no final de outubro”, destacou o Secretário de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior.

Apresentação aos shoppings

A apresentação foi feita pelo coordenador de Planejamento da SMMU, João Paulo Cardoso Joaquim. Ele mostrou os trechos já implantados e a previsão existente para a conexão da malha cicloviária em cada região da cidade. O serviço de bicicletas compartilhadas, que teve uma expansão de 41 para 100 estações, também foi abordado.

“O saldo foi bastante positivo. Enviamos pesquisas específicas para os diferentes nichos e, agora, vamos olhar todo o material para promover ajustes no nosso planejamento e, também, já pensar no Plano Diretor Cicloviário (PDCI) que começaremos a revisar nos próximos meses”, salientou Joaquim.

As reuniões se iniciaram no mês de julho. Além dos shoppings, a prefeitura realizou encontros com cicloativistas, ciclistas, comerciantes, Câmara de Vereadores, conselhos municipais e representantes da saúde e educação.

