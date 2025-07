Rio Grande do Sul Prefeitura de Alvorada anuncia auxílio emergencial e isenções de IPTU e ISS para famílias atingidas pelas enchentes

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2025

A prefeitura informou que segue mobilizada no atendimento às famílias atingidas, com ações que, segundo a gestão, buscam aliar responsabilidade fiscal e sensibilidade social. Foto: Analice Vieira do Santos/Alvorada A prefeitura informou que segue mobilizada no atendimento às famílias atingidas, com ações que, segundo a gestão, buscam aliar responsabilidade fiscal e sensibilidade social. (Foto: Analice Vieira do Santos/Alvorada) Foto: Analice Vieira do Santos/Alvorada

A Prefeitura de Alvorada anunciou, nesta sexta-feira (25), um pacote de medidas emergenciais para auxiliar as famílias afetadas pelas fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul em junho deste ano. O anúncio foi feito pelo prefeito Douglas Martello durante reunião do Gabinete de Crise Climática, realizada no Salão Nobre da Prefeitura. O encontro contou com a presença do vice-prefeito Valmor Freitas, secretários municipais e lideranças locais.

Entre as ações previstas estão a criação do Auxílio Alvoradense, isenção de IPTU e ISS para imóveis atingidos e a adesão ao programa estadual Volta por Cima. De acordo com a prefeitura, os projetos de lei que viabilizam as medidas serão encaminhados à Câmara de Vereadores e devem ser votados na próxima semana.

A estimativa é que mais de 320 famílias sejam contempladas com os benefícios, que, somados, podem chegar a cerca de R$ 3 mil por núcleo familiar. “Essas famílias precisam de acolhimento e de ações concretas. Estamos somando esforços com o Estado e lançando um pacote emergencial para garantir uma retomada digna da vida dessas pessoas”, afirmou o prefeito Douglas Martello.

O Auxílio Alvoradense prevê o pagamento de R$ 500, em parcela única, para famílias que tiveram suas casas alagadas, danificadas ou destruídas; que estiveram em abrigos municipais; ou que residem em áreas mapeadas pela Defesa Civil. O valor será depositado em conta bancária a partir de 25 de agosto, após análise da documentação exigida.

Além disso, a prefeitura propõe isenção do IPTU de 2026 para imóveis residenciais localizados em áreas afetadas e mapeadas pela Defesa Civil. Empresas e prestadores de serviço que atuam em imóveis atingidos também poderão ser isentos do ISS referente ao período de julho a dezembro de 2025. Para ter acesso aos benefícios, os proprietários devem protocolar o pedido junto à Secretaria da Fazenda, com apresentação de documentos que comprovem os danos.

Outra frente de apoio é o programa estadual Volta por Cima, que concede auxílio financeiro de R$ 2 mil para famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza, atingidas pelas enchentes entre os dias 14 e 20 de junho. O valor será disponibilizado pelo governo estadual no Cartão Cidadão da pessoa responsável pelo núcleo familiar.

Para participar do programa estadual, é necessário estar inscrito no CadÚnico com dados atualizados nos últimos 12 meses e constar no mapeamento das áreas afetadas feito pelo governo do Estado.

A prefeitura informou que segue mobilizada no atendimento às famílias atingidas, com ações que, segundo a gestão, buscam aliar responsabilidade fiscal e sensibilidade social. Novas atualizações serão divulgadas nos canais oficiais do município.

