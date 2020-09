Rio Grande do Sul Prefeitura de Alvorada decide não retomar as aulas presenciais neste ano por causa do coronavírus

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Segundo o prefeito, a decisão é baseada em uma pesquisa realizada com 5 mil pessoas ligadas à comunidade escolar do município Foto: Agência Brasil Segundo o prefeito, a decisão é baseada em uma pesquisa realizada com 5 mil pessoas ligadas à comunidade escolar do município. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A prefeitura de Alvorada, na Região Metropolitana de Porto Alegre, anunciou que as aulas presenciais no município não serão retomadas neste ano para evitar a propagação do novo coronavírus.

Nos próximos dias, devem ser reabertas na cidade apenas as escolas de educação infantil, que foram autorizadas a receber alunos desde terça-feira (08) pelo governo do Rio Grande do Sul.

Segundo o prefeito de Alvorada, José Arno Appolo do Amaral, a decisão é baseada em uma pesquisa realizada com cerca de 5 mil pessoas ligadas à comunidade escolar municipal. Mais de 90% disseram que são contrárias ao recomeço das aulas neste momento.

“Provavelmente, nos próximos dias, as escolas infantis devem reabrir”, disse o prefeito. Atualmente, o município está classificado na bandeira vermelha no modelo de Distanciamento Controlado, o que impossibilita a reabertura neste momento, conforme decreto estadual.

Famurs

Seguindo orientação da Famurs (Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul), a maioria dos prefeitos decidiu não retomar as atividades nas salas de aula pelo menos durante o mês de setembro.

Alguns presidentes de Associações de Municípios relataram que suas regionais estão avaliando a possibilidade de abertura apenas das escolas privadas de educação infantil neste mês.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul