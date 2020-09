A maior parte das redes municipais de ensino do País ainda não tem data para retomar as aulas presenciais, de acordo com uma pesquisa feita pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação em conjunto com o Itaú Social e o Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância).

Segundo o levantamento, divulgado nesta quarta-feira (09), 3.769 redes municipais ainda não sabem quando reabrirão as escolas por causa da pandemia de coronavírus. Elas são responsáveis por 13,3 milhões de matrículas da educação infantil até o nono ano do ensino fundamental, incluindo a EJA (educação de jovens e adultos).

Em Porto Alegre, ainda não há data definida para a retomada das atividades nas salas de aula.

A pesquisa também mostra como está a preparação das redes para a reabertura das escolas e como elas estão oferecendo o ensino remoto durante a suspensão das aulas presenciais. Os dados foram coletados entre 7 e 18 de agosto.

Segundo o levantamento, 1.695 redes (39,6%) afirmaram que estão desenvolvendo protocolos de retorno ou já estão com os estudos concluídos. Outras 2.577 (60,3%) ainda não começaram a fazer seus protocolos. Entre elas, 1.310 redes afirmaram que vão adotar os padrões de seus Estados.